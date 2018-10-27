Independent: мигранты во Франции становятся лёгкой добычей для эксплуатации

Во Франции мигранты в ожидании рассмотрения прошения о предоставлении убежища вынуждены многие месяцы заниматься перевозкой наркотиков или предоставлением сексуальных услуг, для того чтобы выживать, пишет The Independent. Издание отмечает, что благотворительные организации оказываются не в силах помочь им, а французская полиция бездействует.

Во Франции беженцы, ожидающие рассмотрения прошения об убежище в стране, становятся «идеальной добычей» для эксплуатации, пишет The Independent.

Мигранты из стран Африки бегут во Францию в поисках лучшей жизни. Однако здесь вынуждены ночевать на улице всего в нескольких сотнях метров от кишащих крысами мусорных свалок и соглашаться на любую работу, чтобы выжить.

«У меня есть письмо, в котором сказано: «если я найду тебя где-нибудь в Афганистане, я застрелю тебя прямо как твоего отца». Сейчас я нахожусь в Европе, но здесь у меня нет ничего», — говорит 21-летний Ахмад, прибывший во Францию из Афганистана. Вот уже восемь месяцев он ждёт решения по апелляции отклонённого ходатайства о предоставлении убежища во Франции.

В стране, где импровизированные ночлежки соседствуют с неблагополучными районами, мигранты вынуждены многими месяцами дожидаться решения властей о предоставлении убежища. Всё это время они не могут устроиться на официальную работу.

Представители французских благотворительных организаций предупреждают, что подобное соседство и отсутствие стабильного заработка вынуждает мигрантов заниматься перевозкой наркотиков или предоставлением сексуальных услуг в обмен на жильё, пишет The Independent.

«Множество мигрантов не в состоянии найти безопасное место для сна, что делает их идеальной добычей для эксплуатации», — приводит издание слова волонтёра Хизер Янг.

Глава одной из французских благотворительных организаций Аликс Джеффри отмечает, что часто наркоторговцы обманом подсаживают мигрантов на тяжёлые наркотики. При этом он подчёркивает, что волонтёры не в состоянии им помочь.

«Он станет идеальной добычей для стольких людей здесь. Трагично то, что мы не можем ему помочь. Таких, как он, очень много, и у нас нет возможности помочь им», — отметила Хизер Янг, встретив на улице подростка из Афганистана в слезах из-за драки за спальный мешок с другими мигрантами.

Вместе с тем, The Independent отмечает, что французская полиция прибывает в такие районы лишь с рассветом и только для того, чтобы прогнать мигрантов из их ночлежки под мостом или в кишащей крысами канаве.