Публицист: из-за массовой иммиграции Франция стала похожа на страну третьего мира

Прогулки по французским городам всё больше напоминают экскурсию во враждебную среду, отмечает в интервью Breizh Info автор книги «Иммиграция. Французская катастрофа» Маркус Гравен. Во время своего путешествия по стране публицист стал свидетелем того, как массовая иммиграция «обезличивает» центры крупных городов, делая их похожими на поселения в странах третьего мира.

«Французские города стали зонами физического и интеллектуального дискомфорта. Прогулки по ним всё больше напоминают экскурсию во враждебную среду», — так описывает преображение Франции после нашествия мигрантов журналист Маркус Гравен, автор книги «Эммиграция. Французская катастрофа» (Immigration, le naufrage français). В интервью бретонскому изданию Breizh Info Гравен рассказывает о своём путешествии по стране, вдохновившем его на написание книги.

«Проходя по улицам французских городов, я ощущал колоссальный разрыв между речами так называемых элит и повседневной жизнью французов», — сообщает журналист. «Они пытаются убедить нас в том, что мы не видим того, что мы видим», — пишет Гравен о руководстве страны. Между тем, кварталы и центральные улицы французских городов «разрушены вялотекущей гражданской войной». Бить тревогу начинают и ответственные лица, «долгое время остававшиеся безответственными».

О том, что ситуация в больших городах «серьёзно ухудшилась», в них установился «закон сильнейших — наркоторговцев и радикальных исламистов» и в скором времени этот процесс может стать «совершенно неуправляемым», предупреждал недавно покинувший свой пост министр внутренних дел Франции Жерар Коломб. Мэр Парижа Анна Идальго признала, что некоторые районы города «полностью разложились из-за наркотиков».

Мэр Лилля Мартин Обри требует подкрепления из правоохранительных органов для обеспечения безопасности в городе. Глава муниципалитета Нанта Джоанна Ролланд выписывает чек на сумму €4 млн для того, чтобы взять под контроль мигрантов, обосновавшихся на центральной площади города. При этом, как подчёркивает автор, все вышеперечисленные политики — выходцы из «Социалистической партии», которую трудно упрекнуть в недостатке «открытости и сочувствия». «Они открыли для себя, что огонь горячий, а вода мокрая», — констатирует собеседник издания.

В каком бы из городов Франции ни находился Гравен, будь то Гренобль, Брест, Нант, Лион или Марсель, везде он замечал одно и то же: «ощутимые проблемы с безопасностью, избыток агрессии, грязь, больше подходящую для города страны Третьего мира».

«Центральные улицы Бреста и Нанта находятся под контролем наркодилеров и мигрантов, фальшивых одиноких несовершеннолетних, в подавляющем большинстве мусульман», — свидетельствует автор книги. При этом, как замечает журналист, в утренние часы улицы французских городов продолжают напоминать сцены из кинофильмов 70-х годов, однако после 10 утра, как будто вследствие «пространственного-временного перехода», всё меняется, и появляются «они». «Они собираются группами, устраиваются на местах, оккупируют скамейки на площадях, громко дискутируют на непонятных языках», — пишет Гравен в своей книге, отмечая «гибельную обезличенность» городов, ставшую следствием массовой иммиграции.

Несмотря на это, Гравен остаётся оптимистичным в своих прогнозах на будущее. По его убеждению, несмотря на усилия медийной пропаганды, недалёк тот час, когда личный опыт французов начнёт определять их политические предпочтения, как это уже случилось в Великобритании, Польше, Чехии, Италии, Австрии и других странах. «Люди поняли, что глобалистский сверх-класс желает им не добра, а гибели» для того, чтобы на замену им пришёл «новый человек», уверен автор книги.

Однако этого «нового человека без корней, без границ, подчинённого только закону рынка»», воспеваемого политическими элитами, в итоге ожидает участь, которой не избежали в своё время «хомо советикус» и нацистский «сверхчеловек», — полагает журналист. «Мы являемся свидетелями возрождения национальных идентичностей», — утверждает Маркус Гравен.