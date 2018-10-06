Le Figaro: преступность и насилие на улицах Франции говорят об «одичании» в обществе и бездействии властей

Улицы Французских городов охвачены невиданной ранее волной насилия и преступности, пишет в редакционной статье главный редактор Figaro Magazine Гийом Рокетт. Несмотря на то, что силы правопорядка делают всё возможное, чтобы справиться с проблемой, недостатки в судебной системе и отсутствие политической воли среди лидеров страны существенно затрудняют эту задачу, отмечает автор. По впечатлению Рокетта, руководство Франции попросту не отдаёт себе отчёта в степени одичания в обществе.

В редакционной статье для Figaro Magazine главный редактор журнала Гийом Рокетт поражается ежедневной «жестокости», которой охвачены улицы французских городов, не привлекающей, однако, внимания СМИ. В качестве типичного примера Рокетт приводит недавний случай, когда десяток хулиганов «линчевали» на парковке подростка, в то время как соседка снимала сцену на видео.

По словам автора статьи, ежедневно во французскую полицию поступает около тысячи сообщений о совершённых насильственных преступлениях, однако в действительности их число в четыре или пять раз больше. Серьёзностью ситуации недавно обеспокоилась мэр Лилля Мартин Обри. «Немыслимо, чтобы в городе существовали дома, куда больше не могут попасть ни социальные службы, ни врачи, ни друзья, ни семьи, которые там живут. Я считаю, что так продолжаться не может, это уже не республика*», — заявила политик-социалист, требуя прислать в город отряды полиции специального назначения.

Как отмечает журналист, силы правопорядка делают все возможное для того, чтобы справиться с волной насилия, однако судебная система «не повинуется» этой задаче, ввиду невозможности принятия новых законов, отсутствия мест в исправительных учреждениях и нежелания судей принимать репрессивыные меры. «Чем оправдать то, что человек, насмерть зарезавший восемь дней назад шефа муниципальной полиции города Родез, находился на свободе после 42 задержаний за насильственные преступления?», — недоумевает автор. В этой связи Роккет напоминает о созданной в США 35 лет назад «теории разбитых окон», согласно которой попустительство по отношению к мелким правонарушениям приводит к возникновению чувства безнаказанности, благоприятствующего росту преступности.

«Можно задаться вопросом, действительно ли наше руководство принимает меры против такого одичания в обществе», — пишет руководитель журнала. По мнению журналиста, в подобной ситуации «ненормально», что министр юстиции вдвое сокращает количество создаваемых мест в тюрьмах по сравнению с обещаниями Эммануэля Макрона, министр внутренних дел подаёт в отставку ради продолжения политической карьеры, считая миссию по борьбе с преступностью «вторичной», а президент Республики позирует на фото рядом с человеком, осуждённым за разбой, объясняя, что «у него не было шанса не наделать глупостей» и тем самым оправдывая его.

«За неимением чудесного средства для снижения преступности, наши руководители могут начать с того, чтобы подать пример остальным», — замечает автор.

*Речь идёт о высотных зданиях на юге Лилля, находящихся под контролем наркоторговцев (прим. ИноТВ).