Fox News: шокирующая преступность в Чикаго — результат повальной безотцовщины

С начала года от стрельбы на улицах Чикаго погибли свыше 300 человек, а минувшие выходные стали самыми кровопролитными, сообщает Fox News. Как отмечает телеведущая Лора Ингрэм, большинство чернокожих детей в Чикаго растут без отцов, поэтому особенно рискуют пополнить ряды уличных бандитов.

В Чикаго минувшие выходные стали самыми кровопролитными с начала года: 66 человек получили огнестрельные ранения, а 12 были убиты всего за 63 часа. В числе жертв — мальчик, который ехал на велосипеде, а также 14-летняя девушка и две 17-летних, которые просто стояли на тротуаре.



РАМ ЭМАНУЭЛЬ, мэр Чикаго: У нас тяжесть на сердце. Бремя на душе. То, что произошло на этих выходных, произошло не во всех районах Чикаго, но для любого района Чикаго это неприемлемо!



С начала года от стрельбы в Чикаго пострадали уже 1785 человек. 318 погибли. Верьте или не верьте, но по сравнению с 2017 годом инцидентов со стрельбой стало на 30 процентов меньше, а убийств — меньше на 25 процентов. Но цифры всё равно намного выше, чем в начале десятилетия.



В 2011 году, когда избрали мэра-демократа Рама Эмануэля, в Чикаго было 436 убийств. К 2016 году эта цифра выросла до 771. То есть на 77 процентов. И хотя в 2017 году убийств было уже меньше, их число всё равно шокирует: 650!



Как и следовало ожидать, на Эмануэля теперь оказывают огромное политическое давление: он должен предложить способ разорвать этот круг скорби. Пора бы уже! До выборов остаются считанные месяцы, и его сегодняшняя реакция была скорее в духе Тома Соула, чем обамовского либерала.



РАМ ЭМАНУЭЛЬ: Можно говорить о погоде, но погода не спускала курок! Можно говорить об уровне занятости, и это важно, но в тех частях города, где нет работы, люди не спускали курок! На улице слишком много оружия, слишком много людей с уголовным прошлым, и есть нехватка понимания, что хорошо и что плохо, что приемлемо, с чем можно мириться и что осуждается.



Не думала, что когда-нибудь это скажу, но в данном случае он прав. Конечно, охрана правопорядка и экономические возможности имеют значение, и немалое. Но являются ли эти факторы определяющими? Конечно, нет.



В 2017 году 76 процентов убитых в Чикаго были афроамериканцами. Среди нападавших, которых удалось арестовать, также было непропорционально много чернокожих, в основном — мужчин. Так в чём же причина?



Если спросить леваков или тех интеллектуалов, которые контролируют наши университеты, в преступности виноват системный расизм. Или, может быть, бедность. Но вот что написал экономист Томас Соул всего несколько лет назад, после беспорядков в Фергусоне: «Нельзя взять какую-либо группу людей — любой расы — и освободить её от требований цивилизованного поведения, не нанося тем самым огромного вреда самим этим людям и обществу в целом… Уровень убийств среди чернокожих мужчин снижался — повторю: снижался — в течение всеми нелюбимых 1950-х, но после всеми любимых 1960-х начал расти и вырос более чем вдвое. До 1960-х большинство чернокожих детей росли в полных семьях, но сегодня подавляющее большинство растёт в семьях с одним родителем».



Добавлю конкретики: в 1950 году 17 процентов чернокожих детей жили в семьях с одним родителем. В то время уровень трудовой активности у чернокожих был выше, чем у белых! Но сегодня 70 процентов чернокожих детей живут с одним родителем, и всё обстоит наоборот. Конечно, матери прикладывают героические усилия. Но мальчики, у которых нет отцов или хорошего мужского примера, часто связываются с очень плохой компанией — особенно в опасных районах.



Дата выхода в эфир 06 августа 2018 года.