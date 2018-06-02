Борьба с бытовой поножовщиной по-британски: судья советует затупить ножи

Британский судья выступил с предложением затупить кончики кухонных ножей в качестве меры по борьбе с ростом количества инцидентов с их использованием, передаёт The Daily Telegraph. По мнению судьи Ника Маджа, целесообразность такого решения вызвана тем, что резаные раны редко оказываются смертельными.

Британский судья выступил с предложением затупить кончики кухонных ножей в качестве меры по борьбе с преступлениями с их использованием, передаёт The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что в своей прощальной речи, уходящий на пенсию судья Ник Мадж выразил озабоченность тем, что ношение ножей в определённых кругах стало весьма обыденным, и призвал правительство запретить продажу больших кухонных ножей с острыми кончиками.

По данным британской газеты, смерть в результате ранения ножом среди подростков и молодёжи достигла уровня восьмилетней давности, а количество преступлений с использованием ножей в 2017 году возросло на 22%.

«Эти преступления часто кажутся лишёнными мотива — один мальчик получил ножевое ранение из-за спора, который состоялся несколькими годами ранее в младшей школе», — заявил Мадж.

По его словам, законы, призванные ограничить доступ молодёжи к холодному оружию, на деле оказались практически бесполезными, так как значительное большинство преступников среди молодых людей просто берут нож из ящика для столовых приборов на кухне.

«Соответственно, любому молодому человеку, который хочет раздобыть нож, очень просто взять его из ящика для столовых приборов на кухне у него дома или дома у одного из его друзей», — приводит издание слова судьи. При этом, по его словам, подросток непременно возьмёт нож 20—25 см.

Мадж призвал производителей, торговцев, полицию и правительство рассмотреть запрет на продажу длинных ножей с острыми кончиками, и вместо них продавать закруглённые ножи, так как «резаные раны редко оказываются смертельными».

На фоне роста смертей в результате атак с применением ножей в Великобритании вступили в силу новые указания по вынесению приговоров. Так, членство в группировке или скрытное ношение оружия были признаны отягчающими обстоятельствами, и с марта этого года могут увеличить срок, полученный за преступление с использованием ножей, пишет The Daily Telegraph.