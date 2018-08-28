Times: воруют — Скотленд-Ярд расследует волну «криминального туризма», захлестнувшую пригороды Лондона

Лондон и его пригороды захлестнула волна «воровского туризма» из Латинской Америки, пишет The Times. Чилийские туристы-домушники орудуют не только в британской столице, но также на территории, простирающейся до графства Сомерсет и севера Уэльса.

Скотленд-Ярд пытается поймать руководителей чилийской банды, на счету которой кражи со взломом на миллионы фунтов. За последние два года более 75 чилийцев были арестованы за подобные преступления в Лондоне, а также в близлежащих графствах Кент, Сюррей, Хартфордшир и в округе Темз-Вэлли.

Преступники воруют драгоценности, часы и дизайнерскую одежду. В одном из случаев им удалось украсть имущество на сумму 400 тыс. фунтов, которое они позднее попытались отправить по почте на родину, в Чили, однако британским правоохранителям удалось перехватить эту посылку. Иногда злоумышленники даже вырывали некоторые сейфы из стены, говорится в статье.

Несмотря на то что в этом году лондонским полицейским удалось произвести 36 арестов, они готовятся к новой волне взломщиков, пик деятельности которых обычно приходится на зиму, когда они могут действовать под покровом ночи.

Обычно воры, предположительно, на юге Лондона встречаются с контактных лицом, который забирает все их вещи и всё, что может помочь в установлении их личности, а затем даёт им машину и «чистый» телефон. Далее он отправляет их в дома, в которых, по имеющейся информации, в данный момент никого нет.

Во всех случаях в дом проникают через окно на втором этаже. Чтобы добраться до него, взломщики пользуются либо садовой мебелью, либо низкорасположенной крышей. Члены этой банды выяснили, что во многих случаях системой охранной сигнализации оборудуют лишь первый этаж.

Эта преступная группировка, как известно, действует не только в Британии, но и в Испании, и прочих европейских странах, а также в США и Канаде. С этими кражами даже связан коррупционный скандал в столице Чили Сантьяго, в рамках которого выяснилось, что полицейским платили за то, чтобы те удаляли записи о судимости некоторых людей с криминальным прошлым. Благодаря этому у последних появлялась возможность получить визу в одну из стран Северной Америки.

Между тем для поездок в Британию на срок до трёх месяцев чилийцам и гражданам большинства латиноамериканских стран виза не требуется, отмечает издание.

Пока ни один из пойманных членов банды в ходе допросов ничего не рассказал о руководителях этой преступной группы. При этом все они при первой же возможности сразу признавали свою вину и зачастую выбирали раннюю депортацию в Чили для дальнейшего отбывания там тюремного срока. Полиция Лондона в настоящее время тесно сотрудничает с чилийскими властями в рамках этого расследования. Кроме того, с этой бандой также пытается бороться Европол, пишет The Times.