Local: украденную в Копенгагене самую дорогую бутылку водки в мире нашли пустой

«Самая дорогая» бутылка водки в мире, которая ранее на этой неделе была украдена из копенгагенского бара «Кафе 33», найдена пустой на одной из стройплощадок датской столицы, сообщает Local.

«Дорогая бутылка водки, которая была украдена в Вестербро вечером во вторник, найдена», — написала полиция Копенгагена в своём аккаунте в Twitter.

«Бутылка сейчас находится в полиции, по всей видимости, она не повреждена и будет направлена на экспертизу», — указывалось во втором твите датских правоохранителей.

Полиция также поблагодарила человека, нашедшего бутылку.

Бриан Ингберг, владелец бара «Кафе 33», заявил одной из местных газет, что новость об обнаружении бутылки стала для него облегчением.

«Я теперь так счастлив. Это великолепно», — сказал он, посетовав, однако, на то, что она пуста.

Ингберг также отметил, что ценность представляет именно бутылка.

«Мы можем вновь наполнить её водкой в России», — добавил он.

Как отмечает Local, бутылка водки Russo Baltique, по имеющейся информации, является единственной в своём роде и стоит более €1 млн. Отчасти её высокая стоимость объясняется тем, что при её создании было использовано 3 кг золота и 3 кг серебра.