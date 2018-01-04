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Local: из датского бара похитили самую дорогую бутылку водки в мире

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из бара в Копенгагене была похищена бутылка водки «Руссо-Балт» стоимостью более €1 млн. Высокая стоимость сосуда с алкогольным напитком отчасти объясняется тем, что он сделан из 6 кг золота и серебра, сообщает Local.
Local: из датского бара похитили самую дорогую бутылку водки в мире
Reuters

Из бара «Кафе 33» в Копенгагене была похищена бутылка водки стоимостью более €1 млн. Об этом местным органам правопорядка сообщил владелец заведения Бриан Ингберг, пишет Local.  

Украденная бутылка водки «Руссо-Балт» является единственной в своём роде. Высокая ценность сосуда отчасти объясняется тем, что он сделан из 6 кг золота и серебра. Кроме того, он украшен кожей с автомобиля, участвовавшего в ралли Монте-Карло в 1912 году, утверждает издание.  
 
Хозяин бара рассказал, что взял бутылку на прокат у латвийской компании Dartz Factory, «которая производит самые дорогие машины и водку в мире». Экспонат находился в его распоряжении полгода.
 
«Очевидно, что я очень расстроен. Она была жемчужиной моей коллекции. Из 1200 бутылок, которые у меня есть, она была особенной», — признался Ингберг в интервью журналистам.  
По мнению Ингберга, у злоумышленников был ключ или дубликат ключа от бара. Они проникли в подвал, где находится музей водки, но среди множества экспонатов им приглянулась только бутылка «Руссо-Балт».  
 
Камере видеонаблюдения удалось снять момент кражи. На кадрах, опубликованных на странице бара в Facebook, видно, как двое мужчин, скрывающие свои лица с помощью кепок и масок, крадут сверхдорогую бутылку алкоголя, отмечает Local. 

 

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Local Швеция Европа
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водка Дания кража Латвия Россия
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