Welt: немецкого туриста тянет в Россию вопреки «холодным отношениям» Москвы с Берлином

Количество туристов, приезжающих из Германии в Россию, заметно возросло по сравнению с 2015 годом, пишет Die Welt. Кроме того, согласно последним опросам, более половины немцев подумывают о посещении страны, несмотря на «политический ледниковый период» в отношениях Москвы и Запада, отмечает издание.

«Калинка» — пожалуй, самая известная русская народная песня, всегда пользуется популярностью. По крайней мере, среди немецких туристов. После третьего стакана водки исчезает скованность. И то же самое крайне необходимо для российско-германских отношений, пишет Die Welt.

Певец Михаил — член трио, которое по российскому обычаю веселит толпы туристов, прибывающих в один из петербургских ресторанов. Гессенские домохозяйки и саксонские учителя на пенсии пританцовывают и «горланят» с ними, иногда кто-то стыдливо смахивает слезу, когда Михаил, не переводя дыхания, своим сильным тенором несколько секунд держит ноту.

А американцы, рассказывает изданию Михаил, больше любят песню «Дорогой длинною», которая известна на Западе под названием Those Were the Days в исполнении Мэри Хопкин. Русские и украинцы, в свою очередь, предпочитают «отголосок общей истории в советской империи» — меланхоличные баллады Владимира Высоцкого. В то время как китайцы и японцы радуются всему, что могут записать на свои мобильные телефоны.



Однако в эти дни слышно чаще всего «Калинку», потому что «на самый европейский город России батальонами обрушились» немецкие и скандинавские туристы. Когда пассажиры огромного круизного теплохода вышли на берег, они в спешке пронеслись по достопримечательностям — в Эрмитаж, церковь Спаса на Крови, Екатерининский дворец. Чтобы затем продолжить свой недорогой круиз по Балтийскому морю (неделя — от €700). И всё же они не сумели открыть ни одного из секретов Санкт-Петербурга, «захватывающей дух примадонны», отмечает издание.



По его словам, по сравнению с резким падением количества туристов в 2014 году вследствие «крымского кризиса», туристы из Германии вновь всё чаще едут в Россию. В этом году речь идёт примерно о 500 тыс. человек — больше, чем за два прошлых года, вместе взятых.

И их количество может возрасти. Исследование Фонда Кёрбера показало, что 59% немцев, которые ещё не бывали в России, допускают мысль о её посещении. При этом город на берегу Финского залива давно опередил Москву как цель номер один, утверждается в статье.



Если для путешествующих по России Санкт-Петербург что-то вроде «водки с медовым вкусом» — мягкий старт, то «сумасшедшая и сверхдорогая» Москва — коктейль на основе водки. Как, например, «Секс на пляже», который можно получить в одном из столичных баров за совершенно нескромную цену €22 — зато с пометкой «органик».



«Действительно ли можно с чистой совестью путешествовать по этой стране, учитывая аннексию Крыма, войну на Украине и дефицит демократии?» — риторически спрашивает издание. Можно, если вы не хотите наказывать коллективно людей «лишением любви». Ведь, несмотря на контролируемые государством СМИ и «подавление оппозиции», Россия не такая, какой её часто представляет Запад. Но не похожа она и на ту, какой её бы хотели видеть «авторитарные власти».



Критические нотки в словах о президенте слышны удивительно часто, и произносятся они отнюдь не только шёпотом. Например, в мэрии Екатеринбурга на Урале, где глава города Евгений Ройзман время от времени принимает и гостей из Германии.



Широкоплечий, он стоит в красной футболке и джинсах, очень обаятельный в свои 56 лет. Если добавить немного фантазии, то бескомпромиссный критик Путина выглядит как «пропавший третий брат Кличко», считает Die Welt.

Застреленного в 2015 году возле кремлёвской стены оппозиционного политика Бориса Немцова мэр Екатеринбурга называл своим другом. Сегодня он возлагает надежды на «соперника» Путина Алексея Навального.



«Во всех наших проблемах виноваты мы сами», — говорит Ройзман. Он с гордостью ссылается на европейскую историю своего города, который, строго говоря, находится уже за границей Азии. Потому что практически сразу за Екатеринбургом начинается Сибирь. «Немцы и евреи оставили здесь свой след», — добавляет мэр.



Ройзман видит будущее своего города и своей страны в Европе. «Нам нужна эта связь с Западом. Нам нужны туристы, инвесторы и тесные отношения. Но наше правительство и губернатор работают против нас», — убеждён политик.



Большие надежды Ройзман возлагает на чемпионат мира по футболу. Его город станет самым восточным местом проведения соревнований. Увлечение «не очень популярным газонным видом спорта» вряд ли возрастёт среди людей на Урале в течение года. Зато появляется уникальный шанс поспособствовать глобальной известности города. Где ещё в мире можно стоять одной ногой в Азии, а другой — в Европе?



Кроме того, подчёркивает издание, весь город производит впечатление музея социалистического классицизма, также известного на Западе как «сталинская архитектура». Екатеринбург приобрёл печальную славу, потому что 100 лет назад здесь был убит последний царь со своей семьёй, «ставшие одними из первых кровавых жертв русской революции».



На месте этого происшествия сегодня стоит храм на Крови, место памяти и созерцания. «Известнейший сын города — Борис Ельцин, который когда-то в качестве российского президента похоронил Советский Союз, в то время как в Германии его имя, прежде всего, ассоциируется с сортом водки», — уверяет газета.



«Самый восточный мегаполис Европы» Екатеринбург от Санкт-Петербурга, «самого европейского российского города», отделяют более 2,2 тыс. км. Того, кто не спешит, во время этого колоссального путешествия ждёт большое разнообразие.



Например, гармоничный симбиоз Востока и Запада в таких городах, как Казань. Один из гидов в столице Татарстана Сергей — он попросил не называть его настоящего имени, — был бы рад, если бы большее количество европейцев открыли для себя его страну, несмотря на «новый политический ледниковый период».



Но иногда те, кто приезжает в Россию, его удивляют. «Меня смущает, когда я сопровождаю туристов из Германии, которые потом прощаются со мной словами: «Долгой жизни вашему президенту!» Или говорят мне, что я не должен так негативно говорить о Путине. При этом я был бы рад, если бы он ушёл!» — признаётся «Сергей».



От Запада он хочет только одного: «Пожалуйста, не наказывайте всю страну своим отсутствием. Есть не только правительство, есть и другая Россия».