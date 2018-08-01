Guardian: за державу обидно — воры украли из шведского собора королевские регалии и скрылись на моторной лодке

Уже второй день шведская полиция не может найти злоумышленников, похитивших из Стренгнесского собора две короны и державу XVII века, пишет The Guardian. Воры могли просто разбить стекло в закрытой и охраняемой сигнализацией витрине, а затем они, как рассказывают свидетели, скрылись на ожидающей неподалёку моторной лодке.

Шведская полиция разыскивает воров, похитивших две королевские короны и державу из кафедрального собора в городе Стренгнес, а затем скрывшихся на моторной лодке, сообщает The Guardian.

«Дерзкое ограбление» состоялось во вторник 31 июля, в полдень по местному времени — исполненный в готическом стиле Стренгнесский собор был открыт для посетителей. Короны и держава, сделанные из золота и эмали и инкрустированные драгоценными камнями, датируются XVII веком. Регалии, некогда принадлежавшие королю Карлу IX и королеве Кристине, хранились в закрытой и поставленной на сигнализацию витрине. Предполагается, что злоумышленники просто разбили стекло, хотя официально полиция эту версию ещё не подтвердила.

Том Роуелл, которому в ближайшее время предстоит сыграть свадьбу в соборе, рассказал шведским СМИ, как на его глазах из здания выбежали двое мужчин, запрыгнули в маленькую моторную лодку и скрылись. «Мы позвонили в полицию и всё им рассказали, а они сказали нам, что из собора кое-что украли. Я сразу понял по поведению тех мужчин, что они были грабителями. Ужасно подло, что люди вот так могут обокрасть святое место и историческое здание», — приводит издание слова свидетеля.

Как сообщается, в инциденте обошлось без насилия и никто не пострадал, воры даже никому не угрожали. Лодка ждала преступников на озере Меларен, у подножия холма, на котором возвышается собор. Полиция организовала масштабную разыскную операцию и пустила по следу беглецов, затерявшихся на просторах огромной системы озёр в западу от Стокгольма, вертолёт и лодки, но до сих пор эти меры не дали положительных результатов. Воров, чья личность пока не установлена, уже объявили в розыск через Интерпол.

Представитель шведской полиции Штефан Дангардт заявил, что украденные регалии являются объектами национального достояния страны, поэтому их, вероятно, будет трудно продать. «Слишком сложно оценить подобные вещи, настолько они уникальны. Обычно такие объекты рано или поздно находятся, потому что очень немногие готовы их у себя держать. Мы очень надеемся вернуть украденное», — заявил ещё один представитель полиции страны Томас Агневик.

За содеянное ворам грозит до шести лет тюрьмы, добавляет The Guardian.