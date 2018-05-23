Своё взяли — чужого не забыли: Stern рассказал, что россияне тащат из турецких отелей

Российские туристы попытались запихнуть в чемоданы половину гостиничного номера, пишет немецкий журнал Stern, ссылаясь на видеоролик, снятый в пятизвёздочном отеле в Турции. Среди вещей двух женщин из России нашли множество флаконов с шампунем, десятки чайных пакетиков, килограммы фруктов, покрывала, полотенца и 13 тарелок. Это уже не первый подобный случай: россияне тащат из турецких отелей даже туалетную бумагу и выдранные с корнем растения.

Российские туристы попытались совершить дерзкую кражу в Турции и упаковали в свои чемоданы половину гостиничного номера, пишет немецкий журнал Stern.

Сотрудники пятизвёздочного отеля турецкого курорта Кемер очень удивились, когда досмотрели багаж некоторых отдыхающих из России: в чемоданах они обнаружили множество ёмкостей с шампунем и гелем для душа, килограммы фруктов, чайные пакетики, покрывала, полотенца, тапочки, рулоны туалетной бумаги и даже тарелки.

Несколько дней назад на сайте YouTube появилось видео с подписью на турецком языке: «Российские туристы пытаются запихнуть половину отеля в Анталии в свои чемоданы». В этом ролике персонал отеля производит опись вещей и требует объяснений у гостей.

Женщины средних лет при этом находят массу отговорок, одна наглее другой, отмечает издание. Сначала одна из постоялиц уверяла, что они уже за всё заплатили. Другие гости отеля якобы рассказали ей, что все эти вещи можно приобрести в гостинице, и женщины купили у горничных десятки флаконов шампуня и пакетиков чая. Когда одна из сотрудниц отеля спросила, как им это удалось, если персонал не говорит по-русски, женщины не смогли ответить на этот вопрос, но продолжили упорно придерживаться первоначальной версии.

Наряду с такими вещами, как полотенца и шампунь, которые гости отелей с большим удовольствием приворовывают по всему миру, в чемоданах дам из России нашли 13 тарелок, удивляется Stern. Менеджеры отеля пожелали узнать, каким образом посуда попала в чемоданы гостей. Тогда обе женщины придумали крайне странную отговорку, утверждает издание. По их словам, их дети праздновали день рождения у бассейна. «А потом вы помыли тарелки и упаковали их?» — уточнила одна из сотрудниц отеля. «Конечно, нет, мы хотели оставить всё здесь», — возразила одна из туристок. Правда, ни одна из них не смогла объяснить, каким образом тарелки в итоге очутились у них в чемоданах.

В российских социальных сетях это видео вызвало немало шуток и насмешек, пишет немецкий журнал. «Искусство воровства», практикуемое некоторыми соотечественниками, раз за разом даёт россиянам повод повеселиться: только в прошлом году супружескую пару поймали на попытке прихватить с собой из турецкого отеля 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров бесплатного ликёра, тапочки, халаты, пару килограммов апельсинов и даже вырванное с корнем растение, напоминает Stern.