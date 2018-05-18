Welt: россияне возлагают на футбольную «летнюю сказку» слишком большие надежды

У россиян завышенные ожидания относительно предстоящего чемпионата мира по футболу, пишет Die Welt. Как утверждают эксперты, на фоне внешнеполитических противоречий с Западом и усиливающейся изоляции России соревнования не принесут стране желаемой экономической выгоды. Об этом свидетельствует и опыт проведения предыдущих игр, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

В сумме Россия потратила на подготовку к ЧМ-2018 порядка €16 млрд, пишет Die Welt. В частности, эти деньги пошли на строительство стадионов в местах проведения матчей, а также на модернизацию инфраструктуры между городами. Россияне очень надеются, что футбольная «летняя сказка» послужит стимулом для роста экономики, который продолжится и после игр. Но, как показывает опыт предыдущих чемпионатов, на многое рассчитывать не приходится, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

Вопрос в том, что принесут стране эти инвестиции помимо улучшения имиджа, продолжает издание. «Как в дальнейшем будут использоваться инфраструктурные объекты? И приедет ли вообще в страну достаточное количество болельщиков и туристов на фоне внешнеполитических противоречий?» — пишет Штайнер.

Согласно данным консалтинговой компании McKinsey, за период с 2013-го по 2018 год подготовительные работы к чемпионату увеличили экономический рост в России на 1%. Региональные показатели, конечно, разнятся, отмечает издание. Для некоторых областей, например Калининградской, строительные работы стали настоящим благословением. За последние пять лет рост ВВП в российском анклаве составил 15%.

По подсчётам McKinsey, в последующие пять лет использование построенной к ЧМ инфраструктуры, а также увеличение туристического потока могут пополнить ВВП страны на 120—180 млрд рублей. Но это возможно только при условии, что интерес иностранных гостей к России не угаснет, отмечает Штайнер. По его словам, о правильности подсчётов судить сложно. В консалтинговой компании приводят в пример предыдущие чемпионаты по футболу. После проведения соревнований в Германии, Бразилии и Южной Африке туристический поток действительно вырос, но в Турине статистика показывает обратную тенденцию.

В любом случае в этом году на ЧМ в России должно приехать от 1,5 до 2 млн иностранных болельщиков и туристов. Такой прогноз даёт российская сторона. Однако новые санкции США вызвали очередной виток обострения в отношениях Запада и Москвы, что только усилило экономическую изоляцию страны. Поэтому некоторые эксперты опасаются, что в сложившихся обстоятельствах, если не проводить либерализацию национальной экономики, созданную инфраструктуру получится использовать только в ограниченном объёме, отмечает Штайнер.