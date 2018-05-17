Левый берег: активисты нашли российский Крым на украинских календарях

На Украине разгорелся скандал по поводу чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России. Как передаёт «Левый берег», в Ивано-Франковске и Тернополе активисты обнаружили в продаже календари чемпионата, на которых Крым изображён в составе России.
В украинском Ивано-Франковске разгорелся скандал. Как пишет «Левый берег», местные активисты обнаружили в продаже календарь чемпионата мира по футболу — 2018, на карте которого Крым обозначен как часть России*.
«Интересно, что провокационная продукция была отпечатана не на оккупированных территориях, а в городе Тернополь», — рассказали активисты.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники СБУ и полиции зафиксировали «факт осуществления информационной диверсии против Украины и прекратили распространение провокационной продукции путём её извлечения».
Как отмечает издание, данный календарь игр чемпионата мира по футболу продают и в самом Тернополе. Тираж календаря составляет 333 777 экземпляров. Напечатали продукцию в тернопольском издательско-информационном доме «Диана плюс».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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