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112: движение по мосту в Крым открывали с флагами и шариками

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По Крымскому мосту открылось автомобильное движение. Как передаёт «112 Украина», в 5:30 утра со стороны Краснодарского края в «оккупированный Крым» проехали первые автомобили, украшенные российскими флагами и воздушными шарами.
112: движение по мосту в Крым открывали с флагами и шариками
Reuters

В «оккупированном Крыму»* открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. Как пишет «112 Украина», в 5:30 утра со стороны Краснодарского края поехали машины, в которых находились местные жители, журналисты, общественники, ветераны, представители творческой интеллигенции, а также байкеры.

Машины были украшены российскими флагами и воздушными шарами, а толпа громко скандировала: «Россия! Россия! Ура!»

Как напоминает украинский телеканал, 15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край.
 
В украинском МИД сообщили, что Украина будет работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных «к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив».
 
В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность в связи с открытием Крымского моста. Его официальный представитель Хизер Науэрт отметила, что строительство моста затрагивает навигацию.
 
* Крым вошёл в состав России, после того как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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