El País: футбольная ассоциация Аргентины выпустила пособие, как понравиться россиянкам

Аргентинская футбольная ассоциация в преддверии ЧМ-2018 выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, передаёт El País. Отмечается, что после того, как советы из руководства привлекли внимание общественности, представители ассоциации собрали пособия и вернули уже без страниц с наиболее спорными советами.

Аргентинская футбольная ассоциация в преддверии ЧМ-2018 выпустила руководство с советами, как понравиться русским девушкам, передаёт El País. Сообщается, что пособие получили около 40 спортивных журналистов, которые, ознакомившись с ним, были возмущены его содержанием.

Издание отмечает, что в числе советов второго из восьми разделов гида, озаглавленного «Русский язык и культура», аргентинцам рекомендуется быть чистоплотными, пользоваться парфюмом и хорошо одеваться.

Кроме того, по мнению составителей пособия, русским девушкам нравится, когда к ним относятся, «как к сокровищу со своими собственными идеями и желаниями». Аргентинцам советуют обращать внимание на ценности и личностные качества россиянок.

«Так как россиянки красивые, множество мужчин хотят лишь затащить их в постель. Возможно, они этого тоже хотят, но они хотят чувствовать свою важность и уникальность», — приводит издание отрывок из текста пособия.

Помимо прочего, авторы пособия рекомендуют не отчаиваться в том случае, если девушку интересуют лишь деньги. «Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдёт именно вам. Будьте избирательны», — гласит текст руководства.

По сообщению некоторых аргентинских журналистов, после того как советы из руководства привлекли внимание общественности, представители ассоциации собрали пособия и вернули уже без страниц с наиболее спорными советами.

В футбольной ассоциации страны подтвердили его существование, однако поспешили заверить, что оно было составлено «третьим лицом, не относящимся к ассоциации и много лет жившим в России», сообщает испанская газета.

Пособие было выдано в рамках курса, проводимого ассоциацией для журналистов, руководителей и футболистов, которые поедут в Россию на ЧМ-2018, и было призвано сделать его «более приятным». При этом, как выяснили интернет-пользователи, советы не были написаны проводившим курс профессором, а были взяты из блога «Любить на русском», пишет El País.