Euronews: Марадона возглавит в Бресте футбольный клуб «Динамо»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона займётся стратегическим развитием белорусского клуба «Динамо-Брест», заняв пост председателя правления. Соответствующий контракт был заключён на три года. В Белоруссии надеются, что Марадона сумеет расшевелить «спящее футбольное болото», передаёт Euronews.

Легендарный футболист Диего Марадона стал председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест». Контракт подписан на три года. В Бресте надеются, что появление живой легенды будет способствовать развитию белорусского футбола в целом.

АНАТОЛИЙ БАЙДАЧНЫЙ, экс-тренер сборной Белоруссии: Может быть, Марадона сумеет разбудить наше спящее футбольное болото, честно говоря. Я думаю, что с ним будет весело. Потому что, во-первых, люди, конечно, будут ходить на футбол для того, чтобы просто увидеть Марадону.

Предполагается, что аргентинец приступит к исполнению обязанностей после окончания чемпионата мира. Марадона займётся стратегическим развитием клуба, который сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице.

Дата выхода в эфир 16 мая 2018 года.