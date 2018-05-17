Euronews: Марадона возглавит в Бресте футбольный клуб «Динамо»

10:03
Актёр Том Харди заявил, что вдохновлялся Макгрегором при подготовке к новой роли
Английский актёр Том Харди признался, что черты его героя Эдди Брока в кинокартине «Веном» заимствованы у ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.
10:03
Рубль растёт к евро
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:01
СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы отопления.
09:49
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии возглавил футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
09:34
Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края
Выигравший выборы губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал вступил в должность главы региона, сообщает ТАСС.
09:31
Мусэрский обратился к сборной России по итогам ЧМ по волейболу
Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский эмоционально отреагировал на завершение выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года в Болгарии и Италии, где россияне не смогли выйти в полуфинал.
09:20
В Душанбе проходит заседание Совета глав СНГ
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав стран — участниц СНГ в Душанбе.
09:17
Президент «Спартака» Федун представил проект реформы российского футбола
Президент московского «Спартака» Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.
09:05
Участник реалити-шоу отказался от Бузовой за 2 млн рублей
Участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров согласился получить 2 млн рублей вместо того, чтобы продолжить сниматься в проекте с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
08:56
Боксёр Сондерс сдал положительный допинг-тест перед боем с Андраде
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе Билли Джо Сондерс сдал положительный допинг-тест.
08:52
Источник: при прорыве трубы с кипятком в центре Петербурга погибли два человека
При прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге погибли два человека.
08:38
ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования
Банк России отозвал лицензию у московского Банка торгового финансирования.
08:33
«Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ, Наместников набрал два очка
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:24
В Якутске произошёл пожар в центре духовной культуры
В здании центра духовной культуры «Дом Арчы» в Якутске произошёл пожар.
08:18
Экипаж Каргинова одержал победу на китайской части ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков
Российская команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в китайской части ралли-рейда «Шёлковый путь» 2018 года в зачёте грузовиков.
08:11
Цена на нефть WTI растёт
Мировые цены на нефть движутся разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
07:58
МИД: Россия продолжит усилия по созданию свободной от ОМУ зоны на Ближнем Востоке
Россия намерена продолжить работу над организацией международной конференции по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке.
07:43
В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки.
07:30
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку на воду в Микронезии
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщает Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.
07:17
В Москве 28 сентября ожидается до +14 °С
В Москве в пятницу, 28 сентября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
06:59
В Турции выразили надежду на расширение сотрудничества с Китаем в торговле и энергетике
Турция надеется на усиление сотрудничества с Китаем в сфере торговли, энергетики, а также в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе встречи со своим китайском коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН.
06:44
В США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии
Инцидент с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря является опасным примером эскалации в Сирии, которую следует остановить. Такое мнение выразил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
06:31
Ураган «Роса» в Тихом океане усилился до четвёртой категории
Ураган «Роса», направляющийся к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до четвёртой категории.
06:16
Мадуро провёл встречу с Гутеррешем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу с Генеральным секретарём ООН
Антониу Гутеррешем на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи
всемирной организации.
05:58
В США при посадке самолёта погибли два пилота
Самолёт среднего размера потерпел крушение в американском штате Южная Каролина, погибли два пилота.
05:48
Губернатор Томской области поручил оказать помощь жителям горевшей пятиэтажки
Глава Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска и социальным службам оказать всю необходимую помощь жителям пятиэтажного дома, где ранее произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
05:31
Кожемяко заявил, что готов к выборам главы Приморья
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что готов к выборам главы региона.
05:16
Мадуро считает, что его встреча с Трампом принесёт положительные результаты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро полагает, что его возможная встреча с американским лидером Дональдом Трампом способна принести положительные результаты.
04:59
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.
04:39
Тарасенко рассказал о своём дальнейшем месте работы
Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о намерении связать свою дальнейшую деятельность «с морем и портами».
04:20
В Японии отменили почти 200 рейсов в связи с тайфуном «Трами»
В Японии отменили 198 авиарейсов из-за тайфуна «Трами», который движется по направлению к японским островам.
04:00
Зариф обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль «сознаться и открыть международным инспекторам» свою нелегальную программу ядерного вооружения.
03:41
Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве
Основатель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве, которые ему предъявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
03:20
Главы МИД стран БРИКС на встрече договорились о более тесной координации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав МИД стран БРИКС на полях Генеральной ассамблеи ООН.
03:00
Telegraph: Британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого по делу Скрипалей
Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
02:45
Направляющийся к Мексике ураган «Роса» усилился до третьей категории
Ураган «Роса», направляющийся к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до третьей категории. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.
02:35
МЧС сообщило о ликвидации пожара в доме в Томске
Пожар в многоквартирном жилом доме в Томске полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
02:23
Хейли объяснила, почему выступление Трампа на ГА ООН встретили смехом
Участники 73-й сессии Генассамблеи ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа, потому что «им понравилось, насколько он был честен». Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
01:58
Президент ЦАР рассказал о ходе расследования гибели российских журналистов
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера на полях Генеральной ассамблеи ООН.
01:45
СК возбудил уголовное дело по факту нападения на ребёнка в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с лопатой на ребёнка в Калининграде.
01:30
Лавров провёл встречу с главой МИД Франции
Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили ситуацию в Сирии.
01:16
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на основателя компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве.
01:07
USADA оправдало провалившего тест на допинг американского легкоатлета
Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро американский легкоатлет Уилл Клэй не будет наказан, несмотря на допинг-пробу, в которой был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.
00:58
В Санкт-Петербурге закрылась англо-американская школа при генконсульстве США
Власти Санкт-Петербурга не продлили договор аренды с англо-американской школой, которая была структурным подразделением ранее закрытого генконсульства Соединённых Штатов.
00:53
Жена Кержакова заявила о намерении подать в суд на экс-футболиста
Жена бывшего форварда «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова Милана заявила о желании подать в суд на супруга.
00:45
За неделю разведку у границ России провели 30 летательных аппаратов
В течение недели разведку вдоль границ России провели 30 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Вооружённых сил страны «Красная звезда».
00:31
Российские хоккеисты «Вашингтона» Шумаков и Самсонов отправлены в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова и форварда Сергея Шумакова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Хёрши Беарс».
00:28
Глава Ближневосточного агентства ООН поблагодарил Россию за поддержку
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) благодарно России за поддержку, заявил генеральный комиссар организации Пьер Крэхенбюль.
00:13
Тотти рассказал о драке с экс-тренером «Зенита» Спаллетти
Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римского клуба Лучано Спаллетти в 2016 году.
00:13
Главы МИД России и Марокко договорились продолжить диалог по Ливии и Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.