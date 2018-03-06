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Sky Sports: 100 дней до ЧМ-2018 Путин и Инфантино отметили игрой в футбол в Кремле

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В честь 100 дней до открытия чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, ФИФА выложила запись, на которой президент Владимир Путин и глава этой организации Джанни Инфантино играют в футбол в Кремле, сообщает Sky Sports. Как отмечает канал, помимо российского лидера, в клипе приняли участие многие звёзды футбола, которые на видео показывают различные трюки с мячом.

Президент России Владимир Путин сыграл в футбол с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Кремле, отметив таким образом 100 дней до начала чемпионата мира по футболу, сообщает Sky Sports.

Запись игры была выложена футбольной федерацией на её странице в Twitter. Помимо Путина, на видео также попали такие знаменитые футболисты, как Диего Марадона и Роналдо, которые выполняли различные футбольные трюки.

На видео российский лидер несколько раз отбивает мяч, поданный ему Инфантино. Моменту с игрой Путина предшествует целый клип, в котором звёзды футбола чеканят мяч под «Полёт шмеля» Римского-Корсакова. 

«Некоторые просто не могут дождаться величайшего шоу на земле», — написала ФИФА в своём Twitter.

Многие российские города, отмечает Sky Sports, запланировали торжества в честь 100 дней до открытия чемпионата мира по футболу, который должен начаться 14 июня в Москве.

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Sky Sports Великобритания Европа
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