RedeTV!
Питерские общественники подали иск против Мадонны
Представители некоторых общественных организаций Санкт-Петербурга подали иск против королевы поп-музыки Мадонны. Они утверждают, что во время своего выступления в Северной столице певица нарушила закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.
Протесты в поддержку Pussy Riot докатились до Бразилии
Бразильская полиция задержала трех активисток движения Femen, которые организовали у российского консульства в Сан Пауло акцию протеста в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Однако, сообщает телеканал RedeTV!, девушек быстро отпустили.
У протестного движения появилось музыкальное сопровождение
Известные российские музыканты объединились для создания «Белого альбома», выразив таким образом поддержку антипутинской оппозиции. Как сообщает бразильский канал RedeTV!, проект уже насчитывает 350 композиций.
Ассанж обещает еще больше остроты в своих передачах
В первом выпуске программы Джулиана Ассанжа создатель WikiLeaks общался с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой – врагом Израиля и США. Однако, как отмечает бразильский телеканал RedeTV!, скандальный разоблачитель заверил, что остальные его гости – еще более противоречивые фигуры.
За пожар на рынке ответит владелец здания
Хозяина здания, уничтоженного пожаром, в результате которого погибли 17 человек, привлекут к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает бразильский телеканал RedeTV!. Огонь вспыхнул в складских помещениях одного из столичных рынков.
Вокруг света на тримаране
Группа российских путешественников задумала осуществить дерзкое предприятие - кругосветное путешествие на надувном тримаране. Смельчаки уже обогнули Африку и пересекли Атлантический океан, достигнув берегов Бразилии. Теперь им предстоит заключительный этап экспедиции, который продлится еще год.
Ромни занес Россию в черный список
Российский президент порекомендовал кандидату на выдвижение в президенты США Митту Ромни сперва пользоваться рассудком, а уж потом делать какие-либо заявления. Слова Дмитрия Медведева, поясняет бразильский RedeTV!, прозвучали после того, как американец занес Россию в черный список.
Кунг-фу Панда по-русски
Российский боец кунг-фу – медведь Памир – стал сенсацией Интернета. Как сообщает бразильский телеканал RedeTV!, видеоролик, на котором он демонстрирует свои навыки владения «шестом», просмотрели уже более 200 тысяч человек.
Граффити – искусство за гранью закона
Молодой российский художник под псевдонимом P183 использует граффити, чтобы обличать пороки общества. Как сообщает бразильский RedeTV!, его новаторские работы граничат с провокацией, и слава об P183 уже пересекла границы России. Его даже сравнивают с мэтром жанра – знаменитым Бэнкси.
Катание на коньках закончилось трагедией
В Курске погиб бразильский студент. 21-летний Энрике Васкес провалился под лед, когда катался на коньках. Как сообщает телеканал RedeTV!, министерство иностранных дел Бразилии пытается добиться отправки тела покойного на родину. Однако из-за сложных бюрократических процедур этот процесс затягивается.
Звезда бразильского футбола стал играющим тренером «Анжи»
Руководство махачкалинского футбольного клуба «Анжи» отправило в отставку главного тренера команды. Теперь, как сообщает телеканал RedeTV!, клуб временно возглавит капитан «Анжи» бразилец Роберто Карлос.