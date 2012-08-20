Питерские общественники подали иск против Мадонны Представители некоторых общественных организаций Санкт-Петербурга подали иск против королевы поп-музыки Мадонны. Они утверждают, что во время своего выступления в Северной столице певица нарушила закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. 20 августа 2012 RedeTV!

Протесты в поддержку Pussy Riot докатились до Бразилии Бразильская полиция задержала трех активисток движения Femen, которые организовали у российского консульства в Сан Пауло акцию протеста в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Однако, сообщает телеканал RedeTV!, девушек быстро отпустили. 17 августа 2012 RedeTV!

У протестного движения появилось музыкальное сопровождение Известные российские музыканты объединились для создания «Белого альбома», выразив таким образом поддержку антипутинской оппозиции. Как сообщает бразильский канал RedeTV!, проект уже насчитывает 350 композиций. 6 июля 2012 RedeTV!

Ассанж обещает еще больше остроты в своих передачах В первом выпуске программы Джулиана Ассанжа создатель WikiLeaks общался с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой – врагом Израиля и США. Однако, как отмечает бразильский телеканал RedeTV!, скандальный разоблачитель заверил, что остальные его гости – еще более противоречивые фигуры. 18 апреля 2012 RedeTV!

За пожар на рынке ответит владелец здания Хозяина здания, уничтоженного пожаром, в результате которого погибли 17 человек, привлекут к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, сообщает бразильский телеканал RedeTV!. Огонь вспыхнул в складских помещениях одного из столичных рынков. 4 апреля 2012 RedeTV!

Вокруг света на тримаране Группа российских путешественников задумала осуществить дерзкое предприятие - кругосветное путешествие на надувном тримаране. Смельчаки уже обогнули Африку и пересекли Атлантический океан, достигнув берегов Бразилии. Теперь им предстоит заключительный этап экспедиции, который продлится еще год. 3 апреля 2012 RedeTV!

Ромни занес Россию в черный список Российский президент порекомендовал кандидату на выдвижение в президенты США Митту Ромни сперва пользоваться рассудком, а уж потом делать какие-либо заявления. Слова Дмитрия Медведева, поясняет бразильский RedeTV!, прозвучали после того, как американец занес Россию в черный список. 28 марта 2012 RedeTV!

Кунг-фу Панда по-русски Российский боец кунг-фу – медведь Памир – стал сенсацией Интернета. Как сообщает бразильский телеканал RedeTV!, видеоролик, на котором он демонстрирует свои навыки владения «шестом», просмотрели уже более 200 тысяч человек. 29 февраля 2012 RedeTV!

Граффити – искусство за гранью закона Молодой российский художник под псевдонимом P183 использует граффити, чтобы обличать пороки общества. Как сообщает бразильский RedeTV!, его новаторские работы граничат с провокацией, и слава об P183 уже пересекла границы России. Его даже сравнивают с мэтром жанра – знаменитым Бэнкси. 13 февраля 2012 RedeTV!

Катание на коньках закончилось трагедией В Курске погиб бразильский студент. 21-летний Энрике Васкес провалился под лед, когда катался на коньках. Как сообщает телеканал RedeTV!, министерство иностранных дел Бразилии пытается добиться отправки тела покойного на родину. Однако из-за сложных бюрократических процедур этот процесс затягивается. 5 января 2012 RedeTV!