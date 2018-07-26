Daily Sabah: возможно, золота и нет — корейцы извинились за некорректную информацию о «Дмитрии Донском»

Южнокорейская компания Shinil отказалась от своих утверждений о наличии золотого клада на сумму $130 млрд на борту обнаруженного российского крейсера «Дмитрий Донской», затонувшего в 1905 году. Как сообщает Daily Sabah, существование золота не подтвердилось, а руководство компании принесло извинения за распространение непроверенной информации. Теперь корейскую фирму подозревают в незаконной торговле акциями и мошеннической попытке привлечения инвесторов.

Южнокорейская компания, утверждавшая, что обнаружила затонувший российский крейсер с золотом на сумму $130 млрд, не подтвердила существование этого золота, а финансовые регуляторы рассматривают вероятность незаконной торговли акциями, сообщает Daily Sabah.

На прошлой неделе компания Shinil Marine заявила об обнаружении броненосного крейсера «Дмитрий Донской», затонувшего в 1905 году после войны с японскими военными кораблями недалеко от корейского острова Уллындо. Также было заявлено, что на борту находится ошеломляющее количество золота.

Однако теперь компания отказалась от своих слов и извинилась за то, что процитировала непроверенные новостные сообщения о том, что на борту судна находилось золото на сумму 150 трлн вон, то есть $130 млрд, сообщается в статье. «В отчётах сказано, что на «Донском» было 200 тонн золота, но это всего 10 трлн вон при нынешней стоимости, — объяснил генеральный директор южнокорейской компании Чхве Ён Сок. — Мы приносим общественности извинения за ненадёжное цитирование».

Как отмечают критики, в 2003 году другая компания уже раздула акционный пузырь, объявив о нахождении «Дмитрия Донского», затонувшего в ходе морского сражения с Японией в 1905 году.

Теперь фирма Shinil Marine заявляет, что, возможно, перегнула палку со своими утверждениями, и приносит извинения за это «недоразумение», якобы вызванное непроверенными данными в документах и новостными сообщениями. Между тем акции Jeil Steel достигли стоимости 5400 вон, но резко упали до 1785 вон, а Shinil сменила членов правления и собственное название на Shinil Maritime Technology Co. На пресс-конференции фирма продемонстрировала короткий ролик подводной съёмки, на котором, как казалось, появился корабль с читаемым на корпусе словом «Донской», однако видео закончилось, так и не добравшись до внутреннего вида обломков корабля.

Наблюдатели полагают, что сделанные ранее утверждения могли быть направлены на привлечение инвестиций в криптовалюту, которую Shinil Group недавно выпустила в Сингапуре. Генеральный директор компании настаивает на том, что Shinil Group в Сингапуре не имеет ничего общего с Shinil Group в Корее, хотя основатели обеих компаний состоят в прямом кровном родстве, а Shinil Group в Сингапуре продаёт виртуальные монеты с обещанием привлекательной прибыли в случае, если будет поднят клад с корабля.

Также глава южнокорейской компании подчеркнул, что Jeil Steel никак не связана с Shinil, хотя основатель последней приобрёл долю в Jeil Steel до обнаружения затонувшего корабля, отмечает издание.

По словам экспертов, у императорской России не было никаких причин нагружать сокровищами корабль, который отправлялся в бой. Кроме того, до Владивостока, который, как предполагают, был конечным пунктом назначения, существовал более безопасный сухопутный маршрут.

Shinil ещё не получил разрешение правительства на подъём корабля, который, по уверениям дайверов, найден на глубине более 400 м недалеко от восточного острова Уллындо. Также неясно, сможет ли компания претендовать на находящееся на корабле имущество, даже если ей удастся его поднять, пишет Daily Sabah.