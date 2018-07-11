Yle: перед саммитом в Хельсинки финны вспомнили о пылящемся барельефе с Брежневым и Фордом

Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным финские журналисты вспомнили ещё об одной исторической встрече: конференции ОБСЕ в 1975 году, когда Урхо Кекконен принимал президента США Джеральда Форда и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Однако, как пишет Yle, немногие знают, что в связи с тем событием город Тампере получил необычный подарок, для которого так и не смогли найти подходящего места.

На следующей неделе состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как пишет Yle, в связи с историческим саммитом, который пройдёт в Финляндии, многие вспоминают конференцию ОБСЕ, которая состоялась в Хельсинки в 1975 году. Тогда Урхо Кекконен принимал в финской столице президента США Джеральда Форда и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Но немногие знают, что в связи с этим город Тампере получил необычный дар, который простоял десятки лет на складе, — для необычного арт-объекта так и не смогли подыскать подходящего места.

Деревянный барельеф изображает лидеров Форда, Кекконена и Брежнева на фоне карты Европы. По словам главного хранителя Художественного музея Тампере Тапио Суоминена, скульптура до сих пор находится в запасниках музея в разобранном виде.

«Работа ожидает окончательного места установки. Пока не нашлось такого места, которое удовлетворяло бы всех», — рассказал Суоминен.

По его словам, дело в гигантском размере объекта и его внешнем виде.

«Возможно, причина заключается в эстетических характеристиках. По своим художественным средствам выражения объект тесно связан со своей эпохой. Сейчас он выглядит старомодным и помпезным. Многие не находят это красивым. Никто не хочет постоянно находиться рядом с гигантским портретом Брежнева», — поясняет Суоминен.

Открытие барельефа состоялось в конце 1970-х годов. Позднее, в связи с ремонтом, скульптура отправилась в запасники. В начале 2000-х барельеф недолго выставлялся в Тампере. Тогда у посетителей экспозиции спросили, где было бы правильно разместить эту художественную работу. Жители Тампере предложили отправить её во дворец «Финляндия» в Хельсинки. По словам Суоминена, скульптура пришлась бы там к месту, так как сама конференция ОБСЕ проходила в дворце «Финляндия». Однако объект и в Хельсинки не вызвал особого интереса.

Как отмечает издание, по поводу судьбы барельефа постоянно возникают различные гражданские инициативы, так как его хотят сделать доступным для широкой публики. Однако даже встреча Трампа и Путина не станет самым подходящим для этого моментом.

«К счастью, никаких предложений по этому поводу не поступало», — подытожил Суоминен.