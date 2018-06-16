Reflex: только идиоты оскверняют памятники советским солдатам

Несмотря на все идеологические споры, вклад советских солдат в освобождение Чехословакии во время Второй мировой войны неоспорим и нужно чтить их память, пишет Reflex. А тех, кто продолжает разрушать и осквернять памятники павшим бойцам, можно назвать лишь дураками и жалкими типами, подчёркивается в статье.

Сейчас на памятниках и монументах, посвящённых Второй мировой войне и павшим советским солдатам, которые освобождали Чехословакию от нацистов, довольно часто появляются разного рода рисунки и надписи, а некоторые памятники даже повреждают. Но что бы там кто ни думал о «тоталитарном Советском Союзе» или о современной «авторитарной путинской России», такое поведение является непростительным и пойти на подобное могут лишь идиоты, пишет Вилиам Бухерт в статье для Reflex. История никогда не бывает чёрно-белой, а жизни многих людей пронизаны и добром, и злом, но это не значит, что можно игнорировать все их заслуги, напоминает автор.

И хотя бывший Советский Союз был «тоталитарным государством», в котором гибли «миллионы невинных людей», а многие советские политики и военные тех времён во главе со Сталиным и руководителями спецслужб были «прямо или косвенно причастны» к арестам и гибели многих жителей Чехословакии, в то же время вклад советских солдат в освобождение страны неоспорим, подчёркивается в статье. «Во время войны многие из них погибли в нашей стране или были ранены. И их мы должны чтить. Кто отрицает это, тот тоже лжец», — констатирует Reflex.

Нельзя забывать о традициях уважительного отношения к павшим, и это касается даже захоронений немецких солдат, хотя многие из них и совершали ужасные преступления — но раз уж они погибли на территории Чехии и были похоронены по-христиански, то нужно оставить мёртвых в покое, а не вести себя по-варварски, говорится в статье. «Прояснять историю нам следует совсем не на кладбищах или у памятников, а в других местах. Для этого есть историки, книги, журналы, газеты, лекции, семинары, конференции, а теперь ещё и интернет и соцсети. Там любой может высказать своё мнение, пусть даже ошибочное… Однако те, кто сегодня повреждает памятники и мемориалы советским солдатам, являются дураками и жалкими типами», — отмечает автор.

Например, несколько дней назад какие-то вандалы сломали красную звезду на памятнике советским воинам на улице Марианске градбы в пражском районе Градчаны, сообщает Reflex. Кроме того, кто-то постоянно разрисовывает памятник маршалу Ивану Коневу на пражской площади Интербригады. Все эти поступки ничем нельзя оправдать, подчёркивается в статье: «Заявления о том, что генерал Конев был сомнительной фигурой, и что он участвовал в некоторых преступлениях, например в подавлении антикоммунистической революции в Венгрии и 1956 году, правдивы. Однако памятник Коневу поставлен в честь его заслуг в освобождении Праги, и к остальным его поступкам не имеет никакого отношения. И если уж этот памятник дошёл до наших дней, то давайте оставим его в покое там, где он есть, и в том виде, в каком он есть».

Стоит также вспомнить историю советского танка под номером 23, который 29 июля 1945 года водрузили на пятиметровый постамент в районе Смихов, превратив в памятник освобождению Праги Красной армией. Возможно, нынешнее молодое поколение уже даже не знает о том, что в конце апреля 1991 года студент-скульптор Давид Черны взял и выкрасил этот танк в розовый цвет, напоминает автор: «С его стороны это была настоящая глупость. И если у него были или есть другие политические убеждения, ему следовало выразить их иначе и в другом месте». Власти Праги тогда распорядились перекрасить танк обратно в зелёный цвет. Однако уже в мае того же года 15 депутатов Федерального собрания Чехии постановили снова выкрасить монумент в розовый, совершив тем самым «ещё один совершенно бессмысленный поступок», говорится в статье. В итоге танк вообще убрали с постамента, и сегодня он стоит в музее в Лешанах, пишет Reflex: «Если целью было уничтожить один памятник советским солдатам, то все удалось. Но это неправильно».

При этом не имеет никакого значения и тот аргумент, что в 1968 году советские солдаты «преступно и вероломно оккупировали Чехословакию», поясняет автор. «Смириться с прошлым всегда трудно. Так, например, некоторые чехи до сих пор не смирились с коммунизмом, поскольку прежний режим держался на очень многих людях, которые все ещё живы. Гордиться нам тут нечем. Но точно так же нам не стоит гордиться и тем, что памятники советским (и другим) солдатам времён Второй мировой войны подвергаются вандализму и повреждаются», — заключает Reflex.