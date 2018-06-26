NBC: «тёмное» советское прошлое москвичи осмысливают в парке «Музеон»

Скульптурный парк «Музеон», где собраны многие памятники советской эпохи, помогает москвичам осмыслить своё прошлое, не предавая его забвению, передаёт NBC News. Тем не менее, как отмечает канал, в парке можно найти не только статуи советских вождей, но и скульптурный ансамбль, призванный отдать дань уважения жертвам «тоталитарного режима».

Противоречивые памятники и символы прошлого вызвали в США яростные споры. Подобное же осмысление истории идёт и в России. После развала Советского Союза в 1991 году памятники советским лидерам начали сносить. Многие из них отправили сюда, в парк «Музеон».

ХОСЕ ДИАС-БАЛАРТ, корреспондент NBC News: Это Ленин и Сталин — лидеры Советского Союза. Под их руководством произошли самые тёмные эпизоды в истории СССР. Миллионы людей были убиты. Ныне их памятники вместе с другими монументами советских лидеров собраны в современном парке скульптуры, где дети играют и катаются на велосипедах. Это один из способов, с помощью которого россияне решают вопрос со своим прошлым, не предавая его забвению.

ЖЕНЩИНА: Я смотрю на эти памятники с трепетом и радостью. Их много где снесли, но здесь я могу вернуться в прошлое.

Один особенно спорный памятник посвящён Феликсу Дзержинскому, который управлял тайной полицией, предшественницей КГБ.

ЖЕНЩИНА: Хорошо, что мы его не выкинули. Думаю, что уничтожать памятники неправильно, потому что они напоминают о том, что происходило со страной и с нами. Этого нельзя отвергать, это нужно помнить.

Однако остаётся вопрос того, как лучше обойтись с этими памятниками, не восхваляя их.

ГЭБРИЭЛЬ КОРНИШ, американский историк: По моему мнению, на протяжении последних 25 лет над этим вопросом раздумывала вся страна. О том, как их можно использовать в качестве примера трагедий, которые могут быть спровоцированы политическими движениями.

Парк пытается этого добиться путём включения в экспозицию скульптуры под названием «Жертвы тоталитарного режима», оплетённой колючей проволокой и частично скрытой за памятником Сталину. Этот мемориал отдаёт вечную дань почтения тем, кто пострадал от чудовищной жестокости.

Хосе Диас-Баларт, NBC News, Москва.

Дата выхода в эфир 23 июня 2018 года.