Le Monde: споры о смерти царской семьи не утихают в России и сто лет спустя

В сотую годовщину смерти царской семьи в России фигура последнего русского императора не перестаёт вызывать споры, отмечает Le Monde. Так, РПЦ отказывается признавать подлинность останков Николая II и его родных, вопреки мнению экспертов и давлению общества. Кроме того, после распада СССР жизнь и смерть царя продолжают обрастать легендами и теориями заговора.

Как отмечает Le Monde, фигура последнего российского императора Николая II, который для одних является «объектом культа», а для других — ничем не примечательной исторической личностью, продолжает оставаться поводом для раздора в российском обществе — и даже для конфликта власти с церковью.

17 июля 2018 года исполняется ровно сто лет со дня казни царской семьи, однако никаких официальных памятных мероприятий по этому случаю в России не запланировано, обращает внимание корреспондент издания.

Спустя 20 лет после захоронения предполагаемых останков императора Николая, его жены Александры Фёдоровны и трёх дочерей — Ольги, Татьяны и Анастасии, — обнаруженных в 1979 году, Русская православная церковь всё ещё отказывается признавать их подлинность, отвергая саму идею проведения ДНК-тестов в отношении этих останков. В 1998 году глава РПЦ Алексий II отказался участвовать в организованной государством церемонии захоронения останков в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Останки ещё одной дочери императора Марии и цесаревича Алексея были найдены только в 2007 году, однако, как сообщает газета, до сих пор не могут быть перезахоронены из-за отсутствия договорённости с властями и находятся сейчас в Новоспасском монастыре в Москве. Их подлинность церковные иерархи также не спешат признавать, несмотря на то что, как сообщает Интерфакс, «у экспертов нет никаких в ней сомнений». Однако согласно основной версии церкви, после расстрела большевики сожгли тела 11 жертв, среди которых были члены семьи и приближённые Николая II, в уральском лесу, не оставив ни следа.

Как сообщает Le Mondе, 14 июля в Екатеринбурге прошло заседание Священного синода, на котором, однако, решение о признании подлинности останков так и не было принято. По словам председателя синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимира Легойды, «решение, скорее всего, будет приниматься на уровне архиерейского собора, в силу важности вопроса». Как подчеркнул представитель церкви, «в этом вопросе у нас нет права на ошибку».

Как передаёт издание, после распада СССР и восстановления влияния церкви фигура императора не перестаёт «воспламенять души» некоторых россиян, в том числе радикальных сторонников православия. В прошлом году они с жаром набросились на фильм «Матильда», повествующий о романе царя с балериной, сочтя его «богохульным».

В отношении смерти царской семьи существует немало теорий заговора, замечает Le Monde. Так, одна из них носит антисемитский характер и гласит, что смерть императорской семьи была «ритуальным убийством», а другая — что Ленин хранил голову царя в своём кабинете.