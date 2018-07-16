Le Monde: праздник победы на ЧМ—2018 обернулся во Франции уличными беспорядками

Уличные беспорядки, грабежи и столкновения с полицией стали итогом празднования победы национальной сборной на ЧМ—2018 во французских городах, сообщает Le Monde. Наиболее серьёзные инциденты произошли на Елисейских полях в Париже, где посмотреть финал чемпионата собрались более 100 тыс. человек. При этом, как отмечает издание, печальных итогов народных гуляний 1998 года французам повторить не удалось.

Празднование победы французской сборной на чемпионате мира по футболу вечером 15 июля охватило всю Францию, сообщает Le Monde. Однако, как отмечает издание, в Париже, Лионе и Марселе радость болельщиков была омрачена серией неприятных инцидентов.

На Елисейских полях в Париже, где собрались сотни тысяч зрителей финального матча кубка мира, пострадали несколько магазинов и аптека. Около 30 человек разгромили витрину магазина Drugstore Publicis и успели похитить множество бутылок вина и шампанского, прежде чем были оттеснены силами правопорядка. После этого столкновения хулиганов с сотрудниками полиции «спорадически» возникали на протяжении всего вечера. В ответ на брошенные в сторону полиции бутылки и стулья силы правопорядка использовали слезоточивый газ, а позднее были вынуждены применить водомёты. Один человек серьёзно пострадал в ходе уличной драки.

Не обошлось без инцидентов и во время празднований победы национальной сборной в Лионе, Аяччо, Страсбурге и Руане. В результате уличных столкновений в Марселе были ранены два сотрудника полиции.

Кроме того, празднования во Франции стали причиной большого количества смертей и тяжёлых ранений в результате несчастных случаев. В Аннеси 42-летний мужчина, празднуя победу, нырнул в мелководный канал вниз головой и погиб. В Сент-Феликс водитель автомобиля, под впечатлением от победы национальной сборной, погиб, врезавшись в дерево. Трое детей в возрасте трёх и шести лет получили серьёзные травмы после удара мотоциклом в Фруарде.

Как сообщает газета, итогом «праздничного уик-энда», который для французов начался ещё в пятницу 13 июля, накануне Дня взятия Бастилии, по информации Министерства внутренних дел, стали 845 сожжённых или повреждённых машин и 508 задержанных.

При этом, учитывая число людей на улицах французских городов, этот результат можно счесть «умеренным», отмечает издание. Особенно, если сравнить его с народными гуляниями 1998 года — тогда Франция тоже завоевала кубок мира, — когда только в результате автомобильных наездов на Елисейских полях пострадали более 140 человек и один человек погиб.

Как сообщается, порядок на улицах французских городов 15 июля обеспечивали 63 500 полицейских, 46 500 жандармов и 44 тыс. пожарных.