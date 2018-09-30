Figaro: Франция страдает от детей-мигрантов — выдворять нельзя, а содержать дорого

Несовершеннолетние мигранты пользуются во Франции особым статусом: их нельзя выдворять, они автоматически получают убежище и при этом могут тут же подать запрос на воссоединение с родителями. Однако их содержание обходится в € 40-50 тыс. в год, напоминает обозреватель Le Figaro, а с массовым ростом их количества эта ноша становится неподъёмной для французских налогоплательщиков.

Французский бюджет трещит по швам, пишет обозреватель Le Figaro, и всё дело в сильном увеличении темпов миграции. Больше того, речь идёт о несовершеннолетних, которые приезжают без сопровождения взрослых.

Компании, которые занимаются их незаконной перевозкой, бросают этих детей у европейских границ, где их судьбой начинают заниматься гуманитарные организации, передавая их в руки чиновников. В свою очередь, у чиновников местного уровня, которым в итоге достаётся забота о приехавших, нет достаточных средств на исполнение этих обязанностей: приютить, накормить, вписать сотни, тысячи прибывающих несовершеннолетних в и без того переполненные структуры.

В 2010 году таковых несовершеннолетних мигрантов во Франции было четыре тыс., в 2017 году — уже почти 15 тыс., а в нынешнем ожидается рост этой цифры до 25 тыс. человек. И каждый из них обходится французскому бюджету по € 40-50 тыс. в год. В итоге со всеми сопутствующими тратами выходит больше, чем € 800 млн.

При этом для преступных группировок, которые занимаются незаконной перевозкой людей, это идеальные клиенты: они не подчиняются стандартным правилам пребывания для иностранцев, их нельзя выдворить, и им автоматически дают убежище. Больше того, как только они попадают на территорию Франции, они могут пригласить туда своих родителей.

К тому же и детьми их сложно назвать: большинство утверждает, что им от 15 до 18 лет. В итоге для тех, кто их перевозит, это настоящее колесо фортуны, для французских чиновников — бездонная бочка, а для стран, из которых они бегут, их отъезд означает обнищание, делает вывод обозреватель Le Figaro.