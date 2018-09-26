Atlantico: противостояние Макрона и Сальвини — всего лишь «маркетинговый ход»

Направляющееся к Марселю судно «Аквариус» с африканскими мигрантами на борту ставит президента Франции Эммануэля Макрона в «безвыходное положение», замечает обозреватель Atlantico. Французскому лидеру придётся либо принять судно и вызвать возмущение французов, либо отказать ему в швартовке и доказать, что его противостояние с «националистами» вроде Сальвини было не более чем «маркетинговым инструментом», заключает эксперт.

Как сообщает Atlantico, гуманитарное судно «Аквариус», на борту которого находятся 58 мигрантов из Африки, в настоящий момент находится на пути к Марселю и просит французское правительство разрешить высадку пассажиров во французском порту «в порядке исключения», на что французские власти пока не дают согласия.

Как поясняет изданию эксперт Николя Моро, согласно официальной позиции гуманитарной ассоциации SOS Méditerranée, обслуживающей судно, Марсель — единственный порт, из которого «Аквариус» сможет отправиться в обратный путь. Однако, по убеждению специалиста, для подобной просьбы есть и другая причина: «для SOS Méditerranée было бы логично вынудить Эммануэля Макрона подкрепить свои речи, направленные против Маттео Сальвини, принятием мигрантов с «Аквариуса».

Как замечает эксперт, цель ассоциации, управляющей «Аквариусом», — помочь мигрантам перебраться в Европу, а не только «спасти их»: в противном случае судно стремилось бы пришвартоваться в ближайших африканских портах, а не вести переговоры с европейскими властями.

Всё это ставит главу Франции в «безвыходное положение», уверен эксперт. В преддверии выборов в Европейский парламент Макрон стремится вновь прибегнуть к уже известной ему политической стратегии: создать «искусственное противостояние» между олицетворяемым им самим «прогрессизмом» и национализмом, олицетворяемым Орбаном и Сальвини.

Официально лагеря Макрона и Сальвини «рьяно противостоят друг другу», подчёркивает Моро. Однако, по убеждению специалиста, это противостояние не более чем маркетинговый инструмент, которым французский лидер «серьёзно злоупотребляет».

Действительно, министр внутренних дел Италии добился значительного ужесточения миграционного законодательства в стране, и эта мера хорошо вписывается в контекст его высказываний последних месяцев. В то же время французская граница с Италией в районе Вентимильи остаётся закрытой, Франция систематически отказывает «Аквариусу» в праве пришвартоваться у её берегов и также недавно провела пакет законов, усиливающих борьбу с нелегальной миграцией, однако всё это — «в полном противоречии» с публичными заявлениями Макрона.

«Прибытие «Аквариуса» безжалостно возвращает Макрона к реальности», — считает собеседник Atlantico. Либо ему придётся принять судно, вызвав тем самым гнев французов, не одобряющих это решение, либо отказать судну в праве на швартовку — и «ложь в его заявлениях станет достоянием общественности», чем не преминут воспользоваться его политические противники. «Каким бы ни был его окончательный выбор, он проиграет», — полагает эксперт. Прибытие «Аквариуса» станет для Макрона «катастрофой», заключает Моро.