Меркель: Европа ещё очень далека от решения миграционного вопроса

Саммит лидеров ЕС не принёс никакого значимого прогресса по миграционному вопросу, передаёт немецкий телеканал Welt. Ангела Меркель отвергла идею «гибкой солидарности»: нельзя, чтобы страны сами выбирали, принимать им беженцев или больше платить ЕС. Проблема с беженцами требует множества переговоров, и Европа ещё очень далека от её решения.

Неформальный саммит глав государств и правительств ЕС принёс прогресс в переговорах по брекситу. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет внести новые предложения по поводу будущей границы между Ирландией и Северной Ирландией. Как именно выглядят эти планы, она собирается рассказать в скором времени. Перед этим председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что предложенный на данный момент план Терезы Мэй не сработает. В том же лагере находится и канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что ЕС не уступит британцам в вопросе внутреннего рынка.

По миграционной политике никакого достойного упоминания прогресса нет. Ангела Меркель не оценила так называемую гибкую солидарность. Под этим подразумевается, что такие государства, как Венгрия, не будут принимать беженцев, зато должны будут больше платить.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Речь идёт о том, какой способ нам удастся найти для честного распределения внутри Европейского союза. Ни в коем случае не может быть так, чтобы каждый мог выискивать для себя то, что он хотел бы сделать. Здесь необходимо проводить ещё множество новых переговоров, и пока мы ещё очень далеки от их завершения.

В качестве альтернативы австрийский канцлер Себастьян Курц хочет в будущем более тесно сотрудничать с Египтом по вопросам миграционной политики. Каир достиг в этой сфере больших успехов.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Мы договорились о том, что председатель Туск и я должны углубить переговоры с Египтом, а также с другими североафриканскими странами. Египет делает ставку не на центры приёма беженцев, однако очень эффективно борется с незаконной миграцией. За два последних года ни один корабль не покинул Египет нелегально и не отправился оттуда в Европу, а если корабли пытались нелегально проникнуть в Европу, их возвращали в Египет.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2018 года.