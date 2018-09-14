Bild: гитлеровские приветствия в Хемнице оценили в €2000 штрафа и 8 месяцев тюрьмы

Первому обвиняемому из числа тех, кто в ходе беспорядков в Хемнице показывал гитлеровское приветствие, был вынесен приговор, сообщает Bild. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, отмечается в сюжете на сайте немецкого таблоида.
Первому обвиняемому из числа тех, кто в ходе беспорядков в Хемнице показывал гитлеровское приветствие, был вынесен приговор. По данным суда Хемница, мужчина приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он также должен заплатить в государственную казну 2 тысячи евро, заявил в четверг представитель суда.
Во время демонстрации, которая прошла первого сентября, неоднократно судимый мужчина показал гитлеровское приветствие. Кроме того, он оказал сопротивление сотруднику полиции, который хотел установить его личность. При этом полицейскому удалось увернуться от удара, говорится в обвинительном заключении.
Мужчине было предъявлено обвинение в использовании атрибутики незаконных организаций и в попытке нападения на сотрудника правоохранительных органов с применением физической силы. Это первое из нескольких дел, которое после событий в Хемнице решали в рамках ускоренного разбирательства.
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