RP: глава МВД ФРГ отыскал «мать» всех политических проблем в Германии

04:17
Американка Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла латвийку Анастасию Севастову и прошла в финал US Open, который проходит в Нью- Йорке.
04:03
СМИ: Алексей Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из страны
Актёр Алексей Панин в ходе общения с подписчиками на своей странице в Instagram написал оскорбительные комментарии в адрес россиян и заявил о намерении покинуть страну.
03:56
Прибывшая в Крым американская делегация назвала крымский референдум законным
Приехавшая в Крым представитель американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.
03:37
В Брюсселе прокомментировали внесение поправок в Конституцию Украины о курсе страны в ЕС и НАТО
Европейские чиновники отреагировали на намерение президента Украины Петра Порошенко внести поправки в Конституцию Украины о курсе государства в Евросоюз и НАТО.
03:17
Порошенко рассказал о расходах Украины на оборону в 2018 году
Расходы Украины на оборону в 2018 году будут составлять 5,36% ВВП. Об этом в своём Twitter заявил украинский президент Пётр Порошенко.
02:57
Набиуллина рассказала о сложности дедолларизации экономики России
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что непросто проводить дедолларизацию экономики страны.
02:44
Напавший на кандидата в президенты Бразилии рассказал о мотиве своего поступка
Тяжело ранивший кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару дал признательные показания полиции и рассказал о мотиве своего поступка.
02:31
Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о новой эре.
02:15
СМИ: Трамп подозревает своё окружение в заговоре и винит в утечке данных из Белого дома
Президент США Дональд Трамп подозревает своё окружение в причастности к утечке данных из Белого Дома, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
01:57
Посольство России не получало новых запросов от Британии по делу Скрипалей
Посольство России в Великобритании не получило дополнительных запросов или материалов от Лондона после распространения Скотленд-Ярдом информации о подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей.
01:45
Турция решила открыть посольство в Парагвае
Турецкие власти приняли решение об открытии посольства в Парагвае для развития двусторонних отношений между странами. Об этом в своём Twitter написал глава МИД Парагвая Луис Кастильони.
01:31
Twitter навсегда заблокировал страницу блогера-конспиролога Алекса Джонса
Сервис микроблогов Twitter навсегда заблокировал страницу американского блогера-конспиролога Алекса Джонса.
01:17
В Киеве выступили против переименования улицы в честь Маккейна
Жители Киева выступили против переименования одной из улиц украинской столицы в честь покойного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
00:58
ФСБ: Украина прекратила пропуск автомобилей через два пункта пропуска на границе с Крымом
Украинская сторона прекратила пропуск автомобилей и людей через два из трёх пунктов на границе Украины с Крымом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя пограничного управления ФСБ России по Крыму.
00:46
США ввели санкции против четырёх физлиц за поставки топлива и оружия властям Сирии
Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырёх физических лиц и пяти юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ. Их обвиняют в причастности к поставкам топлива и оружия сирийским властям.
00:29
Замглавы Минобороны России обсудил ситуацию в Сирии с послом Италии
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и посол Италии в России Паскуале Терраччано провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
00:15
В Туле при столкновении троллейбуса с домом пострадали три человека
В Туле троллейбус врезался в пятиэтажный дом, в результате произошедшего пострадали три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
23:59
Вышинский назвал свой арест пиар-акцией украинских властей к выборам
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в интервью интернет-изданию «СТРАНА.ua», что его арест — это пиар-акция властей Украины в преддверии выборов.
23:54
Гол Зинченко на 93-й минуте принёс сборной Украины победу над Чехией в Лиге наций
Сборная Украины в гостях обыграла национальную команду Чехии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.
23:52
В сентябре в Подмосковье пройдут 252 ярмарки
В сентябре в Московской области пройдут 252 ярмарки, сообщает телеканал «360».
23:52
Норвегия одержала победу над Кипром в Лиге наций
Сборная Норвегии по футболу переиграла команду Кипра в матче первого тура третьей группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
23:49
В Ростовской области отстранили от должности обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием
В Ростовской области временно отстранён от должности инженер авиазавода, обвиняемый в отравлении таллием сотрудников предприятия, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
23:45
СМИ: Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% в августе
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России показали рост на 11% в августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз Ассоциации европейского бизнеса.
23:42
В Татарстане начали проверку в школе из-за отравления учеников
Роспотребнадзор начал проверку в школе в Актанышском районе Татарстана из-за массового отравления учеников, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.
23:42
Словения на своём поле уступила Болгарии в первом туре Лиги наций
Сборная Словении проиграла национальной команде Болгарии в матче первого тура третьей группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
23:42
Под Харьковом потерпел крушение спасательный вертолёт
В Харьковской области Украины потерпел крушение вертолёт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает УНН.
23:39
Уэльс крупно обыграл Ирландию в Лиге наций
Сборная Уэльса разгромила национальную команду Ирландии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.
23:37
Сборная Германии сыграла вничью с Францией в Лиге наций
Сборные Германии и Франции не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона А.
23:29
Умер народный артист России Николай Черныш
Народный артист России, актёр, профессор кафедры актёрского искусства Николай Черныш умер на 81-м году жизни в Белгороде.
23:26
Наставник сборной Турции Луческу: Черчесов — очень умный тренер
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу отметил высокий уровень организации национальной команды России, с которой его подопечным предстоит сыграть 7 сентября.
23:21
СМИ: Полиция задержала подозреваемого в нападении на кандидата в президенты Бразилии
Подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару задержан, полиция проводит расследование по факту инцидента. Об этом информирует Estadao.
23:06
Небензя призвал США огласить список целей ударов по Сирии
Российская сторона призвала Соединённые Штаты огласить список целей, по которым Пентагон намерен нанести удары в Сирии.
23:04
Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком в любом месте, включая Украину
Российский боксёр Денис Лебедев заявил, что готов провести поединок против абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика в любом месте.
22:51
Итальянские студенты почтили память погибшего главы ДНР Захарченко
Студенты из Италии в Турине почтили память погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел ДНР.
22:43
Лидеры сборной Дании по футболу временно приостановили конфликт с федерацией и сыграют против Уэльса
Датский футбольный союз достиг временной договорённости с ведущими игроками страны, которые согласились выйти на поле в матче Лиги наций против Уэльса.
22:36
Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного мероприятия
В бразильском городе Жуиз-ди-Фору в ходе предвыборного мероприятия был ранен ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Об этом информирует AFP со ссылкой на сына политика.
22:27
Чемпион НБА Диао объявил о завершении карьеры
Французский баскетболист Борис Диао, известный по выступлениям за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрз», принял решение уйти из спорта.
22:20
Умер американский актёр Бёрт Рейнольдс
Американский актёр, лауреат двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми» Бёрт Рейнольдс умер в возрасте 82 лет во Флориде.
22:09
Бомбардировщики Ту-160 выполнили задачи по плану учений ВМФ и ВКС в Средиземном море
Два бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану масштабных учений войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море, маршрут полёта проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.
22:07
«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи две шайбы
Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:59
В Удмуртии обезвредили авиационную бомбу
В Удмуртии обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
21:59
За лето в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса
За лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.
21:54
В Петербурге проводят проверку из-за травмирования трёхлетнего ребёнка на батуте
В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку из-за травмирования трёхлетнего ребёнка на батуте в Московском парке Победы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГСУ СК России по городу.
21:53
США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за проведение кибератак
США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за кибератаки, сообщает Министерство финансов страны.
21:49
У трёхкратной чемпионки Европы по баскетболу в составе сборной России Степановой родилась дочь
Бывшая центровая сборной России по баскетболу Мария Степанова в третий раз стала матерью.
21:40
Общественная палата обратится в ООН и ОБСЕ из-за продления ареста Вышинского
Общественная палата России намерена обратиться в ОБСЕ и ООН с просьбой дать публичную оценку решению украинского суда, который продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
21:38
В Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия»
В четверг, 6 сентября, на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия», сообщают «Невские новости».
21:38
Фотовыставка сына Бродского откроется в Петербурге 7 сентября
Фотовыставка «Вне времени» откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 сентября, сообщает kp.ru. На ней представлены работы сына поэта Иосифа Бродского — Андрея Басманова.
21:37
В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления двух годовалых детей
В Оренбургской области организовали проверку из-за отравления двух годовалых детей медицинским препаратом, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
21:37
Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в Петербурге
Октябрьский районный суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городских судов.