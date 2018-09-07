RP: глава МВД ФРГ отыскал «мать» всех политических проблем в Германии

В Германии из-за миграционной политики Берлина царит раскол, заявил в интервью Rheinische Post министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. По его словам, именно вопрос беженцев — «мать всех политических проблем в стране» и многие опросы это подтверждают.

Из-за миграционной политики Берлина в Германии в настоящий момент царит раскол, а «народные партии» пользуются недостаточной поддержкой населения страны, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

«Миграционный вопрос — мать всех политических проблем в этой стране. Я говорю это уже на протяжении трёх лет, и многие опросы это подтверждают», — констатировал бывший премьер-министр федеральной земли Бавария.

По словам немецкого министра, решить проблему с беженцами в Европе непросто: здесь требуется «общеевропейское решение».

«Возьмём в качестве примера договор с Италией: за каждого беженца, которого мы возвращаем, мы должны принять другого. Это игра с нулевой суммой. Это способствует установлению порядка, но не ограничивает миграцию», — подчеркнул Хорст Зеехофер.

«Это тяжёлые переговоры», — добавил глава Министерства внутренних дел Германии.