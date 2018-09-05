Independent: миграционный кризис укрепит позиции правых сил на выборах в Европарламент

Вопреки статистическим данным и фактам миграционный вопрос продолжает вызывать наибольшее беспокойство у европейцев, пишет The Independent. Подобные настроения в обществе увеличивают шансы на победу крайне правых сил на предстоящих выборах в Европарламент, считает издание.

На днях министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы представить свой антимиграционный манифест. Это событие будет иметь «серьёзные последствия» не только на национальном, но и на общеевропейском уровне, пишет The Independent.

По словам издания, во время пресс-конференции в Милане Орбан и Сальвини поздравили друг друга с недавними успехами. После чего они объявили о своём стремлении укрепить границы «европейской крепости».

Согласно их риторике, существуют два фронта: антиглобалистский и глобалистский. Последний представляют лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, за спинами которых стоит «очевидный кукловод» — американский миллиардер Джордж Сорос.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении миграционной политики ЕС нарратив о борьбе антиглобалистов с глобалистами оказывается абсолютно лукавым. Ведь те же Германия и Франция уже ужесточили политику по приёму мигрантов и беженцев, отмечает издание.

Более того, именно предшественник Сальвини на посту министра внутренних дел Марко Миннити заключал сделку с воюющими сторонами в Ливии, чтобы сократить миграционные потоки в Италию. Вдобавок он усложнил работу спасательных кораблей в Средиземноморье, напоминает The Independent.

По мнению издания, эти примеры доказывают, что подавляющее большинство европейских правительств и политических сил приходят к полному взаимопониманию, когда дело касается миграции. Их цель — защитить границы во имя национальной идентичности, не считаясь с гуманитарными принципами и международным правом.

Как бы то ни было, встреча Орбана и Сальвини явно связана с предстоящими выборами в Европарламент 2019 года. И хотя позиция по переселению мигрантов венгерского премьера и остальных участников Вышеградской группы: Польши, Словакии и Чехии — отличается от позиции итальянских властей, октябрьский саммит ЕС, вероятнее всего, будет ориентироваться на «крайне правую стратегию» Сальвини, утверждает The Independent.

Эта стратегия разрабатывалась с тех самых пор, как Сальвини возглавил партию «Лига Севера». Он налаживал связи с представителями других правых европейских организаций, включая Марин Ле Пен и Герта Вилдерса.

Формируя альянс с Орбаном, Сальвини, вероятно, работает над расширением планов крайне правых сил. Ранее он уже признавался, что в следующем году он хочет создать в Европе «лигу лиг», подчёркивает издание.

По его мнению, крайне правые партии будут в намного лучшей форме, чем во время выборов в Европарламент 2014 года. Веса их националистическим платформам добавит брексит, а также то, что вопреки фактам и данным миграция всё ещё вызывает наибольшее беспокойство на континенте.

Возможно, после выборов Сальвини и Орбан действительно смогут проводить новый успешный курс, формально делая вид, что меняют европейскую модель и защищают экономическое положение европейцев. Но за закрытыми дверями они «сосредоточатся на войне с миграцией», рассуждает издание.

«В процессе мигранты, беженцы и соискатели убежища столкнутся с ещё большей враждебностью, риском депортации и ущемлением прав человека. Представляя идеальных козлов отпущения для целого ряда склоняющихся вправо европейских стран, они, несомненно, окажутся в центре выборов следующего года, что доведёт работу Орбану и Сальвини до конца», — заключает The Independent.