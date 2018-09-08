Bild: выводы немецких спецслужб и СМИ о «травле беженцев» в Хемнице не совпали

У немецкой контрразведки нет убедительных доказательств того, что в ходе недавних беспорядков в Хемнице демонстранты якобы совершили нападения на мигрантов, заявил в интервью Bild глава ведомства Ханс-Георг Маасен. При этом после волнений многие СМИ Германии утверждали, что участники митингов действительно устроили «травлю» иностранцев, отмечает таблоид.

Федеральное ведомства по охране Конституции ФРГ (BfV) не располагает доказательствами того, что в ходе недавних беспорядков в Хемнице, вспыхнувших после убийства мигрантами 35-летнего жителя Германии Даниэля Х., демонстранты совершили нападения на иностранцев, сообщает Bild.

«Я разделяю скепсис относительно сообщений в СМИ о том, что правые экстремисты якобы устроили в Хемнице травлю (мигрантов. — ИноТВ). У Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ нет убедительных доказательств того, что подобные преследования имели место», — заявил в интервью немецкому таблоиду глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен.

Директор Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ также прокомментировал появившееся в сети видео, на котором видно, как «демонстранты нападают, предположительно, на иностранцев», отмечает Bild.

«Нет свидетельств того, что распространенное в интернете видео о предполагаемом инциденте (в Хемнице. — ИноТВ) аутентично, — подчеркнул глава BfV Ханс-Георг Маасен. — Есть весомые причины полагать, что речь идёт о целенаправленной дезинформации, чтобы, вероятно, отвлечь внимание общественности от убийства в Хемнице».

После беспорядков в саксонском Хемнице многие немецкие СМИ — среди них газета Frankfurter Allgemeine и телеканал ZDF — утверждали, что участники митингов действительно устроили «травлю» мигрантов, уточняет таблоид.

Billd обращает внимание на то, что точку зрения директора Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена разделят премьер-министр федеральной земли Саксония Михаель Кретчмер.

«Никакой буйствующей толпы не было, как не было ни преследований, ни погромов», — заверил глава правительства Саксонии.

С тем, что по гуляющему в сети видео нельзя судить о том, имела ли место «травля» мигрантов в Хемнице, согласились и в Генеральной прокуратуре Дрездена, заключает немецкий таблоид.