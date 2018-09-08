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Bild: выводы немецких спецслужб и СМИ о «травле беженцев» в Хемнице не совпали

Материал представлен в пересказе ИноТВ
У немецкой контрразведки нет убедительных доказательств того, что в ходе недавних беспорядков в Хемнице демонстранты якобы совершили нападения на мигрантов, заявил в интервью Bild глава ведомства Ханс-Георг Маасен. При этом после волнений многие СМИ Германии утверждали, что участники митингов действительно устроили «травлю» иностранцев, отмечает таблоид.
Bild: выводы немецких спецслужб и СМИ о «травле беженцев» в Хемнице не совпали
Reuters

Федеральное ведомства по охране Конституции ФРГ (BfV) не располагает доказательствами того, что в ходе недавних беспорядков в Хемнице, вспыхнувших после убийства мигрантами 35-летнего жителя Германии Даниэля Х., демонстранты совершили нападения на иностранцев, сообщает Bild.

«Я разделяю скепсис относительно сообщений в СМИ о том, что правые экстремисты якобы устроили в Хемнице травлю (мигрантов. — ИноТВ). У Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ нет убедительных доказательств того, что подобные преследования имели место», — заявил в интервью немецкому таблоиду глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен.

Директор Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ также прокомментировал появившееся в сети видео, на котором видно, как «демонстранты нападают, предположительно, на иностранцев», отмечает Bild.

«Нет свидетельств того, что распространенное в интернете видео о предполагаемом инциденте (в Хемнице. — ИноТВ) аутентично, — подчеркнул глава BfV Ханс-Георг Маасен. — Есть весомые причины полагать, что речь идёт о целенаправленной дезинформации, чтобы, вероятно, отвлечь внимание общественности от убийства в Хемнице».

После беспорядков в саксонском Хемнице многие немецкие СМИ — среди них газета Frankfurter Allgemeine и телеканал ZDF — утверждали, что участники митингов действительно устроили «травлю» мигрантов, уточняет таблоид.

Billd обращает внимание на то, что точку зрения директора Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена разделят премьер-министр федеральной земли Саксония Михаель Кретчмер.

«Никакой буйствующей толпы не было, как не было ни преследований, ни погромов», — заверил глава правительства Саксонии.

С тем, что по гуляющему в сети видео нельзя судить о том, имела ли место «травля» мигрантов в Хемнице, согласились и в Генеральной прокуратуре Дрездена, заключает немецкий таблоид.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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