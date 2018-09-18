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National Interest: Америке пора признать очевидную победу Асада и уйти

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Хотя политика США в отношении Сирии «находится в полном хаосе», нельзя не признавать тот факт, что Асад фактически стал «победителем в гражданской войне», пишет The National Interest. И какие бы собственные интересы ни стремился реализовать Вашингтон, пора осознать неэффективность дальнейшего вмешательства и понять, что не стоит идти на конфронтацию между американскими и российскими войсками в регионе, подчёркивается в статье.
National Interest: Америке пора признать очевидную победу Асада и уйти
Reuters

Сирийские правительственные войска и их союзники готовы войти в провинцию Идлиб и уничтожить «последний крупный оплот сопротивления», хотя заявления о решении создать «буферную зону» после переговоров президентов России и Турции наверняка отсрочат это наступление на какое-то время, пишет The National Interest. Тем не менее это будет лишь временной передышкой, отмечается в статье: «Гражданская война в Сирии вошла в свою заключительную фазу. Тем не менее США даже в этот последний момент удваивают свои усилия, осуществляя интервенцию в Сирии, хотя у них не осталось почти никаких козырей».

Вопрос о том, почему Вашингтон так поступает, остаётся отрытым. «Политика США в отношении Сирии находится в полном хаосе», — констатирует The National Interest. В частности, в начале сентября президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter «типичную для него угрозу» в адрес президента Сирии Башара Асада, призвав не начинать «безрассудное наступление в провинции Идлиб». Параллельно этим «пустым словоизлияниям» прозвучало намного более серьёзное заявление, когда недавно назначенный в администрации Трампа «представителем по сирийскому взаимодействию» ветеран американской дипломатии Джеймс Джеффри рассказал журналистам о «пересмотре целей» в Сирии. Теперь, по словам Джеффри, американские цели в этом регионе включают вывод из Сирии «всех иранцев и их ставленников» и формирование «стабильного и мирного правительства», приемлемого для всех сирийцев и для международного сообщества. «Это значит, что мы не спешим», — подчеркнул американский дипломат.
 
Хотя ещё в марте этого года президент Трамп объявил: «Мы уходим из Сирии, и уходим очень скоро», — напоминает The National Interest. Всё это говорит о том, что непоследовательность американской политики в Сирии совершенно очевидна, подчёркивается в статье: «Трамп поставил на кон свою репутацию, пытаясь примириться и сблизиться с Москвой и махнув рукой на внутриполитические последствия. А теперь он грозит выступить против российских войск в стране, где у Америки нет жизненно важных национальных интересов». Одновременно Вашингтон отдаляется от исламистской Турции, которая «доставляет всё больше неприятностей» НАТО, оставаясь членом этого альянса, — а Израиль и курды уже практически согласились на «будущее сосуществование» с режимом Асада, не обращая внимания на увещевания американцев, отмечает автор: «Мы остались в одиночестве и с пустыми руками. Чего же теперь мы сможем добиться в Сирии?»
 
По его мнению, нет смысла подробно обсуждать, насколько законным или незаконным станет дальнейшее пребывание американцев в Сирии. Резолюция конгресса США «Разрешение на использование военной силы против террористов», принятая после трагических событий 11 сентября, была позднее расширена и стала «правовым фиговым листком» для начатой в 2014 году кампании. Однако её использование в качестве оправдания антиасадовской и антииранской интервенции неправомерно, считает The National Interest. Тем не менее администрации Трампа не стоит бояться подтверждения прерогатив конгресса, говорится в статье: «За несколькими примечательными исключениями американские законодатели слишком пугливы и не хотят решительно выступать против войны. Некоторые даже не знают, где находятся наши войска».
 
В то же время американцам не помешает вспомнить, кто именно противостоит сейчас правительственным силам в Сирии, подчёркивает автор: «Повстанческие силы в Идлибе состоят отнюдь не из светских и прозападных бойцов, воспитанных на идеях Томаса Джефферсона. Подавляющее большинство таких людей либо погибли, либо живут на пособия в Баварии». После капитуляции в очагах сопротивления и достижения договорённостей на местах в Идлиб перебрались остатки вооружённых группировок, в которых полно иностранных боевиков, фанатиков, джихадистов и реальных террористов, которые вряд ли примирятся с режимом Асада, предупреждает The National Interest.
 
Ещё в 2016 году Трамп обещал положить конец «интервенции и хаосу», напоминает автор. Реальная ситуация на местах, по всей видимости, умерила его воинственный пыл в отношении Северной Кореи, но Ближнему Востоку повезло меньше: «Иран стал для администрации навязчивой идеей, и результатом этого может стать новая интервенция и новый хаос», — говорится в статье. Хотя в реальности Соединённые Штаты вряд ли решатся воевать, чтобы остановить наступление в Идлибе, полагает The National Interest. Это скорее могли бы сделать турки, у которых в Идлибе имеется 12 «наблюдательных постов», больше напоминающих ротные опорные пункты, и они не хотят наплыва сотен тысяч беженцев из Сирии через границу. На прошлой неделе Турция в спешном порядке усилила эти позиции танками и артиллерией.
 
Столкновение между русскими и турками в Идлибе «всё равно возможно», несмотря на последние новости, считает автор. По его мнению, освобождать провинцию наверняка придётся по частям, и здесь важно понимать, что её территория вдвое больше той, которую правительственные войска освободили в этом году. А ограниченное наступление позволит сирийским войскам восстановить полный контроль над важным шоссе М5, сведя при этом к минимуму военные потери и политические издержки, говорится в статье: «В конце концов, в прошлом все «зоны деконфликтизации» в Хомсе, Гуте, Дераа и Кунейтре были взяты под контроль правительственными войсками, несмотря на российские обещания об обратном».
 
Но как бы то ни было, в Сирии «нет ничего такого», из-за чего стоило бы начинать конфронтацию между американскими и российскими войсками, подчёркивает автор: «Мы и раньше уклонялись от войны с русскими в этой стране. Но если мы решим остаться, нам может повезти гораздо меньше». Хотя многие американцы считают, что Асад — «жестокий убийца и вассал двух наших врагов», тем не менее он оказался «победителем в сирийской гражданской войне», и Америке нужно «признать очевидное», заключает The National Interest.

 

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