N-TV: «самая щедрая нация в мире» сократила приём беженцев до 30 тысяч человек

Американское правительство в очередной раз сокращает число принимаемых страной мигрантов, потому что обработка множества заявлений на получение статуса беженца слишком обременяет власти США. В новом году Америка примет не более 30 тыс. нуждающихся. При этом госсекретарь Майк Помпео называет её «самой щедрой нацией в мире», отмечает немецкий телеканал N-TV.

Американское правительство продолжает проводить жёсткий курс в отношении тех, кто нуждается в помощи, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. США в очередной раз решили сократить число беженцев, которых они готовы принять.

В бюджете на 2019 год предусмотрен приём максимум 30 тыс. беженцев — об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Этот шаг он объяснил тем, что обработка сотен тысяч заявлений на получение статуса беженца сильно загружает американские власти. Помимо этого, правительству приходится следить за тем, чтобы не впускать в страну людей, представляющих потенциальную криминальную или террористическую угрозу.

До сих пор правительство США заявляло о намерении принять 45 тыс. беженцев. Эта цифра уже была минимальной с 1980 года, подчёркивает немецкий телеканал. Более того, по последним данным, за этот экономический год, который закончится 30 сентября, США приняли в качестве беженцев лишь около 21 тыс. человек.

«Улучшенная политика этого правительства в отношении беженцев служит национальным интересам Соединённых Штатов и расширяет нашу способность помогать нуждающимся по всему миру», — заявил Помпео. Он зашёл даже ещё дальше и добавил, что американцы — «самая щедрая нация в мире», отмечает N-TV.

«Мы будем продолжать помогать наиболее уязвимым людям по всему миру, в то же время никогда не упуская из виду нашу первую обязанность: служить американскому народу», — сказал Майк Помпео.

Как поясняется в статье, сокращение числа принимаемых страной беженцев входит в радикальную миграционную политику американского президента Дональда Трампа, сделавшего её центральной темой своей предвыборной кампании в 2018 году. При его предшественнике Бараке Обаме верхняя граница по приёму беженцев на 2017 бюджетный год достигала 110 тыс. человек, напоминает немецкий телеканал N-TV.