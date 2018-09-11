Вот правый поворот: SRF рассказал о новом политическом тренде в Европе

Усиление правых сил в Швеции стало примером общей для всей Европы тенденции, сообщает SRF. Схожим образом политический ландшафт изменился в Италии, Венгрии и Германии. При этом в основном правые политики зарабатывают политические очки на теме миграции и беженцев, отмечает швейцарский телеканал.

Швеции предстоит смена курса, говорили до выборов. И вот они прошли. Теперь ясно, что правые националисты из партии «Шведские демократы», которые боролись за голоса избирателей, призывая закрыть въезд в страну и выйти из ЕС, не смогли добиться таких хороших результатов, как ожидалось, но определённо их улучшили, набрав почти 18%. Этим они подтвердили то, что наблюдается и в других странах ЕС.

Традиционные партийные системы утрачивают свою популярность. Миграционный кризис существенно изменил политический ландшафт в Европе. Давайте разберёмся в этом и начнём со Швеции, где сегодня на улицах Стокгольма обсуждалась только одна тема.

ЖЕНЩИНА: Нам нужна новая политика, новая система и новые правила игры.

МУЖЧИНА: Всё прошло, как и ожидалось. Результат очень неопределённый и вызывающий смятение. И в предстоящие дни и недели нас ожидает неприятная ситуация.

После выборов в Швеции прошёл день, и до сих пор не понятно, кто будет править скандинавской страной в будущем. Газеты назвали результаты выборов «хаосом». Крупные партии потеряли большое количество голосов. Правые националисты из партии «Шведские демократы», напротив, остались в выигрыше. Они заняли третье место по количеству голосов, набрав 18%. Это самый лучший результат в истории партии. Председатель партии Джимми Акессон ожидал даже большего, но остался доволен и таким результатом.

ДЖИММИ АКЕССОН, председатель партии «Шведские демократы»: Мы стали сильнее. И всё ближе подбираемся к старым, большим партийным блокам. Это, конечно же, наделяет нас большим влиянием в вопросе назначения премьер-министра и того, каким будут будущие правительство и политика.

Вот такие снимки от 2015 года обеспечили успех крайне правым. На кадрах видны мигранты, которые сотнями тысяч прибыли в Европу. Речь идёт о так называемом европейском миграционном кризисе. В лексиконе крайне правых партий мигранты быстро стали угрозой для европейцев.

В том числе и в Италии. В марте этого года правый альянс получил наибольшее количество мест в парламенте. Движущей силой стала право-националистская «Лига». Лидер партии Маттео Сальвини стал министром внутренних дел Италии. Комментарий корреспондента SRF Филиппа Зана.

ФИЛИПП ЗАН, корреспондент SRF: Здесь, в Италии, Маттео Сальвини чётко расставил приоритеты. Сначала нужно защитить берега Италии от мигрантов и беженцев. Всё большему числу итальянцев нравится эта идея. Поэтому они дают время новому правительству в Риме на выполнение остальных предвыборных обещаний. Базовый доход для социально-неблагополучных, снижение налогов, повышение пенсий — всё это пока подождёт.

Ещё один пример — Германия. Национал-консерваторы из «Альтернативы для Германии» также извлекли выгоду из страха перед мигрантами. Прошлой осенью АдГ прошла в немецкий бундестаг и стала в нём самой крупной оппозиционной партией. Комментарий корреспондента SRF Адриана Арнольда.

АДРИАН АРНОЛЬД, корреспондент SRF: С 2015 года миграционная политика доминирует во всех политических обсуждениях, в том числе и в бундестаге. Главным образом жалуются немецкие предприниматели. Из-за ситуации с мигрантами не были приняты реформы, необходимые для обеспечения конкурентоспособности Германии в будущем, например, масштабная налоговая реформа. Получатели социальных пособий также раскритиковали немецкие власти в том, что они всё делают для беженцев, а для них — ничего.

И ещё один пример — Венгрия. В апреле премьер-министр Виктор Орбан был вознаграждён за свою миграционную политику. Его правая националистическая партия «Фидес» получила две третьих мест в парламенте. Комментарий корреспондента SRF Петера Бальцли.

ПЕТЕР БАЛЬЦЛИ, корреспондент SRF: Ни один другой глава европейского правительства не сделал ставку на миграционную тему так рано и не был так последователен в этом вопросе, как Виктор Орбан. С моральной точки зрения, его можно осудить, но расчёт оправдался. На последних выборах он одержал убедительную победу. И хотя здравоохранение и система образования в Венгрии находятся в плачевном состоянии, похоже, большинство избирателей это не будет волновать, пока Виктор Орбан защищает их от беженцев.

Швеция — самый свежий пример того, как правые партии набирают голоса благодаря теме миграции. Комментарий корреспондента SRF Карины Риролы.

КАРИНА РИРОЛА, корреспондент SRF: 2015-й стал ключевым годом для Швеции. Швеция стала лидером по количеству беженцев, принятых в расчёте на одного жителя страны. И «Шведские демократы» безжалостно воспользовались этим, чтобы сделать ставку на тему миграции и беженцев, вместо обсуждения здравоохранения и преступности.

«Шведские демократы» — ещё одна крайне правая партия, которая извлекла выгоду из темы миграции.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2018 года.