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Вести: украинская полиция игнорирует преступления праворадикалов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В правозащитной организации Amnesty International заявили, что украинская полиция не расследует должным образом преступления, совершённые теми или иными радикальными группировками. Как пишут «Вести», из более чем 30 преступлений радикалов до суда дошло одно.
Вести: украинская полиция игнорирует преступления праворадикалов
Reuters

Большинство преступлений на Украине, совершённых теми или иными радикальными группировками, не были должным образом расследованы правоохранительными органами. Как пишут «Вести», об этом вновь заявили в организации Amnesty International и привели удручающую статистику.

«По целому ряду случаев, за которыми следила Amnesty International, только дело о нападении на "Фестиваль равенства" в Запорожье в августе 2017 дошло до суда. 30 других нападений не прошли даже стадию первичной регистрации жалобы. Кроме того, в процессе расследования преступлений на почве ненависти, власти обычно игнорируют дискриминационные мотивы преступлений», — отметили правозщитники по факту последнего погрома цыган.

По их словам, в 2017-2018 годах произошел резкий рост уровня насилия и числа преступлений на почве ненависти на Украине, совершенных членами радикальных группировок. 

«Украинское общество стало поляризованным. Радикальные группировки используют эту напряженную атмосферу для поощрения и осуществления актов ненависти и дискриминации», — сказано в заявлении Amnesty International.

В организации призвали власти «тщательно и настойчиво продолжать расследование, сделать его максимально прозрачным и обратить особое внимание на дискриминационные мотивы преступлений, а не игнорировать их, как это происходило в прошлом».

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