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УП: нападениями на цыган на Украине заинтересовались в Совете Европы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с рядом инцидентов, направленных против цыганской общины на Украине. Как передаёт «Украинская правда», в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману Ягланд призвал украинскую власть провести надлежащее расследование всех случаев.
УП: нападениями на цыган на Украине заинтересовались в Совете Европы
Reuters

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с рядом атак, направленных против цыганской общины на Украине, и призвал украинскую власть провести надлежащее расследование. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в письме Ягланда в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Ягланд обратил внимание на то, что нападения на цыган на Украине начались с инцидента на Лысой горе в Киеве в апреле 2018 года. Последним стало нападение на окраине Львова, в результате которого погиб 24-летний мужчина и получили ранения четыре человека.

«Сообщалось, что злоумышленники были членами радикальных националистических организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не вмешивалась», — пишет Ягланд.

По словам генсека, сейчас важно, чтобы все ответственные чиновники на самом высоком уровне, а также представители местной власти и правоохранительных органов мобилизовали свои силы в ответ на ситуацию, которая распространилась по всей Украине.

«Совет Европы, как и его государства-члены, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, включая положения, касающиеся права на жизнь и запрета бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (статьи 2 и 3 Конвенции). Поэтому я ожидаю от украинской власти необходимого эффективного расследования обвинений в соответствии с Конвенцией и судебной практикой и привлечения виновных к ответственности», — отмечается в письме.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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