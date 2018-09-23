Guardian: от былой «щедрости» США при Трампе не осталось и следа

Утверждение госсекретаря Майка Помпео о «щедрости» США не имеет под собой оснований, пишет The Guardian. Отмечается, что Соединённые Штаты не могут сравниться в количестве принятых беженцев или оказанной иностранной помощи с целым рядом государств по всему миру.

Когда государственный секретарь США Майк Помпео объявил о том, что Соединённые Штаты с 1 октября этого года уменьшат квоту на приём беженцев до 30 тыс. человек в год, он традиционно добавил: «Мы остаёмся самой щедрой страной в мире». Однако на самом деле это не так, пишет The Guardian.

Автор статьи предлагает обратиться к примеру Канады, которая, как и США, тщательно изучает все заявления на получение статуса беженца и весьма успешно справляется с интеграцией иммигрантов в своё общество. В настоящий момент страна принимает по 27 тыс. беженцев в год, хотя её население равняется лишь немногим больше одной десятой населения США. Таким образом, чтобы сравниться в «щедрости» с Канадой, США нужно ежегодно принимать около 250 тыс. вынужденных мигрантов.

При этом многие страны, находящиеся намного ближе к местам массового оттока людей и не имеющие собственных консульских служб для тщательного, а значит, длительного рассмотрения заявлений, принимают значительно большее число людей. Так, с 2011 года Турция приняла у себя около 3,5 млн сирийских беженцев.

Кроме того, в настоящий момент несколько стран Латинской Америки активно принимают у себя сотни тысяч венесуэльцев, а небогатый Бангладеш только за прошлый год принял 700 тыс. беженцев этнической группы Рохинджа.

Издание отмечает, что Помпео попытался подкрепить свои слова тем фактом, что в следующем году США рассмотрят 280 тыс. заявлений на получение убежища. Однако государственный секретарь не уточнил, что большинство из них будут отклонены. В последние годы статус беженца в США удавалось получить лишь 20—25 тыс. человек в год. Автор предполагает, что в следующем году эта цифра уменьшится.

Многие из тех, кто претендует на получение убежища в США, — мигранты из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, стран с высоким уровнем преступности, вызванной деятельностью уличных банд. Однако администрация Трампа чётко дала понять, что попытка избежать убийства членами одной из Центральноамериканских банд не подпадает под «обоснованное опасение преследования», пишет издание.

Вместе с тем утверждение о щедрости США также основано на объёме помощи, которую США оказывают странам по всему миру. Однако по отношению к ВВП страны американская помощь значительно уступает той, которую оказывают ряд западных государств.

Начиная с 1975 года, США принимали приблизительно по 80 тыс. беженцев ежегодно. Однако уже на текущий финансовый год, окончание которого произойдёт 30 сентября, Трамп установил максимум всего в 45 тыс. По данным Международного комитета спасения, за это время США приняли всего 60 сирийцев и 48 иракцев. И хотя Трамп заявил, что предпочтение будет отдано тем, кто бежит от преследования по религиозным мотивам, США в прошлом году предоставили убежище лишь пяти езидам, сетует автор статьи.

При этом множество решений Трампа портят отношения страны с другими государствами. Автор отмечает, что администрации предшествующих Трампу президентов также могли своими действиями «отталкивать людей по всему миру» от США. Однако, по его словам, это компенсировала «щедрая душа» Соединённых Штатов по отношению к жертвам стихийных и антропогенных бедствий.

The Guardian отмечает, что Трамп не осознаёт, что страна бы лишь выиграла, если бы его политика «Америка превыше всего» была сбалансирована «разумной долей ответственности в облегчении горя тех несчастных, кому пришлось стать беженцами».