Welt: большинство немцев видят в приёме мигрантов культурное обогащение

Большинство немцев считают, что приём беженцев в долгосрочной перспективе обогатит Германию культурно, — это показало исследование общественного мнения по вопросам интеграции мигрантов. Как пишет немецкая газета Die Welt, стабильно положительное отношение граждан Германии к приёму беженцев сохраняется с 2015 года, когда подобный опрос населения проводился в прошлый раз.

Большинство немцев верят, что принятые страной беженцы в долгосрочной перспективе обогатят Германию культурно, пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на данные последних исследований общественного мнения по вопросам интеграции и миграции.

Совместное сосуществование в обществе, подвергающемся всё большему влиянию со стороны мигрантов, воспринимается в Германии преимущественно позитивно, уверяет издание. Прошлый опрос по этому поводу проводился в 2015 году, и с тех пор немцы стабильно довольны жизнью в обществе, принимающем мигрантов. К такому выводу пришёл экспертный совет немецких фондов по интеграции и миграционным вопросам.

Только среди немцев без миграционного прошлого интеграционный климат едва заметно ухудшился: в 2015 году его индекс составлял 65,4 пункта, а в 2017—2018 годах снизился до 63,8 пунктов. При этом он явно остался в зоне выше 50, что говорит о позитивных настроениях в обществе. Для того чтобы выяснить это, исследователи спрашивали граждан об интеграционном климате и просили дать оценку от 0 (очень негативное отношение) до 100 (очень положительное отношение).

В группе немцев без миграционного прошлого исследователи также проводили различия между людьми, которые много или, напротив, мало контактируют с мигрантами. По сравнению с 2015 годом более пессимистично на современные интеграционные процессы смотрят именно немцы, которые практически не контактируют с представителями других культур. У немцев турецкого происхождения, наоборот, прибавилось оптимизма, продолжает Die Welt.

Исследователи не обнаружили никаких подтверждений сдвига вправо в отношении к мигрантам, о котором говорят многие политики и журналисты, отмечается в статье. Выяснилось, что немцы без миграционного прошлого даже чаще воспринимают приём беженцев как элемент культурного обогащения, чем граждане с миграционным прошлым.

С предложенным в опросе утверждением, что «принятые беженцы в долгосрочной перспективе обогатят Германию культурно», согласились или «скорее согласились» 71,5% немцев без миграционного прошлого. Среди поздних переселенцев этот показатель составил 55%, среди граждан турецкого происхождения — 61%, среди граждан ЕС — 64%, а среди мигрантов из других стран мира — 68,2%.

Отношение к беженцам в Германии также преимущественно положительное, уверяет издание. 60% исконных немцев высказались за то, чтобы продолжать приём беженцев, даже если Германия останется в ЕС единственной страной, которая будет это делать. Заметно сдержаннее в оценках оказались поздние переселенцы — большинство из них было против дальнейшего приёма мигрантов. Во всех группах немцев с миграционным прошлым большинство высказалось за ограничение числа принимаемых страной беженцев — расхождения по этому вопросу обнаружились только в среде выходцев из Турции. Впрочем, более половины немцев с миграционным прошлым согласны на приём беженцев по верхней границе. Правда, исследователи не касались вопроса о том, в каких числах она должна пролегать, признаёт автор статьи.

Помимо этого, в ходе опроса социологи узнавали мнение граждан по поводу ношения хиджабов и головных платков. Почти 58% немцев без миграционного прошлого оказались против того, чтобы учительницы на занятиях носили соответствующие головные уборы. Среди немцев турецкого происхождения за их запрет высказался лишь каждый четвёртый. Почти 80% мусульман, напротив, хотели бы разрешить ношение хиджабов и платков в школах. Христиане оказались настроены более скептически: только 41% не возражает против женских головных уборов в школах. При этом выяснилось, что в действительности их носят менее трети мусульманок.

Для проведения исследования с июля 2017 года по январь 2018 года было опрошено 9298 человек по всей Германии, сообщает Die Welt.