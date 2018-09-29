Обозреватель Libération: нелегальная миграция из Туниса станет для Франции «бомбой замедленного действия»

При всецелой озабоченности европейских политиков миграционным потоком из Сирии и Чёрной Африки, проблема массовой эмиграции из Туниса в Италию и Францию остаётся в тени, замечает обозреватель Libération Лора Мари Гаверье. Тем временем эта проблема может стать для Франции «бомбой замедленного действия», уверена журналистка. Автор призывает европейские власти не пытаться решать проблему нелегальной миграции точечными преследованиями и арестами, а выработать «достойное» политическое решение в ответ на кризис.

Как вспоминает в свой статье для газеты Libération журналистка Лора-Мари Гаверье, 7 лет назад бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони самолично отправился в Тунис для того, чтобы «отчитать» премьер-министра постреволюционной республики и потребовать остановить миграционное «цунами» тунисцев, нелегально прибывающих в Италию тысячами. Тогда сторонам удалось прийти к «неравному» соглашению, согласно которому Тунис должен был усилить контроль над своими территориальными водами, а Италия — «разворачивать» суда в обмен на послабления в получении разрешений на временную работу для тунисцев.

При этом, как отмечает автор, ни одна из сторон всерьёз не была озабочена вопросом пропавших в море или судьбой тех, кому всё же удалось добраться до берегов Сицилии.

Спустя семь лет умы европейских политиков полностью поглощены другой миграционной волной — из Сирии и Чёрной Африки, замечает автор, добавляя, что её масштабы на самом деле преувеличены «популистскими фантазмами». Между тем, Тунис после революции 2011 года не сильно продвинулся на пути демократических преобразований, отмечает Гаверье. Коррупция, проблемы с правосудием и административной системой, а главное, «эпидемия безработицы» заставляют молодых тунисцев вновь мечтать об эмиграции.

Таким образом, сегодня тысячи тунисцев снова устремились в сторону Италии, однако власти по-прежнему предпочитают замалчивать эту проблему. При этом именно волна мигрантов из Туниса стала официальной причиной визита в страну итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини. По его словам, с начала года в Италию прибыло 4 тыс. нелегальных тунисских мигрантов.

По свидетельствам самой журналистки, проработавшей в Тунисе несколько лет, она не встречала ни одного тунисца в возрасте до 30 лет, который не мечтал бы об отъезде. Сегодня этой идеей охвачены в Тунисе как целые семьи, так и одинокие женщины — даже беременные. Молодые тунисцы вскладчину покупают (или воруют в ближайшем порту) лодки, добывают моторы и спасательные жилеты и пускаются в море, используя айфоны в качестве навигатора. Их не останавливают ни предостережения старших, ни попытки профессиональных моряков отговорить их от этой опасной затеи, ни рассказы о распределительных центрах в Италии и растущей ксенофобии по отношению к мигрантам во Франции.

По убеждению журналистки, сегодняшние попытки итальянских властей справиться с проблемой ограничиваются преследованием организаций и представителей гражданского общества, занимающихся спасением беженцев.

«Нелегальная иммиграция из Туниса — это бомба замедленного действия, на которую Франция не сможет долго закрывать глаза», — пишет журналистка. По её словам, в первую очередь эта проблема касается французских властей, поскольку именно Франция является конечной точкой маршрута для этих «неудачливых искателей приключений». Кроме того, как подчёркивает автор, именно Франция сыграла существенную роль в том, как закончилась тунисская революция. Помимо этого, отмечает Гаверье, Франция не должна забывать о своём «колониальном долге» перед этой страной, даже если Тунис «не требует его уплаты так же настойчиво, как некоторые из его соседей».

По убеждению журналистки, то, что XXI век становится «веком миграции», необходимо признать свершившимся фактом, поскольку ничто не может помешать «мечтателям» из стран третьего мира стремиться в Европу в надежде на лучшее будущее. В этой связи европейским лидерам необходимо выработать политическое решение, которое «впишет эту глобальную мутацию в историю нашей цивилизации», считает автор статьи.