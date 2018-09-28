Французский эксперт: в отношении к мигрантам Макрон не противник Сальвини и Орбана, а их «пособник»

Показное противостояние Эммануэля Макрона европейским «националистам» Маттео Сальвини и Виктору Обрану на самом деле является не более, чем инсценировкой в преддверии грядущих выборов в Европарламент, уверяет на страницах Le Nouvel Observateur эксперт по вопросам миграции Патрик Вейл. По его словам, в действительности Макрон проводит миграционную политику в полном соответствии с представлениями своих «противников».

«Президент Макрон хочет казаться противником номер один Орбана и Сальвини, хотя на самом деле он действует как их пособник», — заявил в интервью Le Nouvel Observateur специалист по вопросам миграции Патрик Вейл. По его мнению, это противостояние — всего лишь фасад, инсценировка в преддверии грядущих выборов в Европейский парламент.

Как напоминает эксперт, в период своей предвыборной кампании Макрон был возмущён тем, что Франция не приходит на помощь Италии, столкнувшейся с потоком беженцев, прибывающих на Сицилию. Однако после прихода к власти французский лидер «не принял ни единого беженца с Сицилии». Вместо этого он предпочёл «презрительно оглядывать» и унижать итальянское правительство того времени, внося свою лепту в его крах. В то же время, вопреки расхожему мнению, с момента прихода в правительство Маттео Сальвини «кооперация с Италией налажена гораздо лучше», замечает эксперт. Франция даже принимает у себя мигрантов, прибывающих на гуманитарных судах, чего не случалось ранее.

В конечном итоге «абсурдная и надменная» политика Макрона в отношении Италии вызвала в итальянцах желание «отомстить»: они прекратили практику снятия цифровых отпечатков пальцев с мигрантов, чтобы дать им возможность перебраться во Францию. В результате в 2017 году количество запросов на предоставление убежища во Франции достигло рекордных показателей — более 100 тыс. за один год. «Единственно эффективная и уважительная с точки зрения прав человека миграционная политика — та, что основывается на активном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами. Если они обеспечивают контроль, никакого миграционного кризиса во Франции нет», — поясняет Вейл.

Кроме того, согласно недавно принятому во Франции закону «Об убежище и иммиграции», детям мигрантов, родившихся на острове Майотта, может быть отказано в предоставлении гражданства по праву рождения, что даёт венгерскому премьер-министру Виктору Орбану дополнительные аргументы при отстаивании его миграционной политики. «Орбан может сказать спасибо Макрону!»— заключает собеседник L’Obs.