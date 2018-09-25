Депардье: «Макрон — такой же, как и Путин»

Французский актёр Жерар Депардье в интервью изданию Nice Matin рассказал о своей поездке в КНДР, а также о дружбе с Владимиром Путиным, сообщает BFM TV. Актёр, в частности, отметил, что Россия «уже 30 лет — другая страна», а французский президент Эммануэль Макрон — «такой же, как и Путин».

Французский актёр Жерар Депардье, несколько недель назад подвергшийся обвинениям в домогательствах, начал снова попадать на первые полосы газет после того, как принял участие в празднованиях по случаю 70-летия основания КНДР, сообщает BFM TV. В интервью изданию Nice Matin Депардье рассказал о своём путешествии в Северную Корею.

«Прежде всего, я не понимаю, почему меня упрекают. Я не понимаю. Кто эти люди, которые думают, что я им принадлежу? Я едва ли вообще кому-то принадлежу! Я принадлежу миру. Ведь и в других местах есть жизнь. Я не иду за теми, кто впереди, я иду к жизни. Смотрю страны, изучаю языки, любуюсь природой и восхищаюсь людьми», — заявил актёр.

Жерар Депардье, получивший ранее российский паспорт, ответил и на вопрос о дружбе с Владимиром Путиным.

«Нужно прекращать говорить глупые вещи. Россия уже 30 лет — другая страна. Путин такой, какой он есть, но, скажу я вам, Макрон — такой же, как и Путин», — отметил Депардье.