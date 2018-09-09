Le Monde: Депардье заметили в Пхеньяне в преддверии празднования 70-ой годовщины КНДР

Французский актёр Жерар Депардье прилетел в Пхеньян, где в воскресенье состоится крупномасштабный военный парад и хореографическое выступление в честь 70-ой годовщины основания КНДР, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, Депардье в компании другого французского актёра по прибытии в страну засняли журналисты.

Французский актёр Жерар Депардье прилетел в Пхеньян, где в воскресенье с большим размахом празднуют 70-ую годовщину основания КНДР, сообщает Le Monde. В честь праздника состоится крупномасштабный военный парад и массовое хореографическое выступление, которое устраивается раз в пять лет.

Депардье, как отмечает издание, прилетел в столицу Северной Кореи вместе с другим французским актёром — Яном Муа. По прибытии они отправились в гостиницу «Янгакто», в которой останавливается большинство зарубежных делегаций.

Депардье известен тем, что «он и слышать не хочет о журналистах». В пятницу, когда оба актёра сидели в холле гостиницы, их засняли на камеру журналисты, сидевшие за соседним столиком. Когда они подошли к французским актёрам, Депардье сказал, что он «не любит журналистов», и быстро от них ушёл, пишет Le Monde.