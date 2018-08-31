TV5: близкие верят в невиновность Депардье — не домогался, а делился актёрскими советами

Французского актёра Жерара Депардье обвиняют в насилии и сексуальных домогательствах, однако его друзья уверены, что это невозможно, передаёт TV5 Monde. Они отмечают, что к Депардье молодые актёры часто обращались за советами, и он очень внимательно к ним относился.

И поговорим о Жераре Депардье, который полностью опровергает, что совершал какую-либо агрессию или насилие. Реакция французской звезды поступила через его адвоката, после того как его обвинила молодая актриса. В отношении Жерара Депардье в Париже проводится предварительное расследование. Передаёт Эсмеральда Лаби.



Эта новость возымела эффект разорвавшейся бомбы. Жерар Депардье, идол французского кинематографа, обвиняется в насилии и сексуальных домогательствах, совершённых в его парижском доме в начале августа. Было открыто предварительное расследование. Адвокат актёра утверждает, что его клиент плохо отреагировал на эти обвинения, что он полностью невиновен.



ЭРВЕ ТЕМИМ, адвокат Жерара Депардье: Это молодая актриса, к которой он всегда хорошо относился, к которой он никогда не проявлял такого отношения, в котором его обвиняют. Необходима крайняя осторожность, большая сдержанность. Я уверяю вас, что Жерар Депардье невиновен и что ущерб лишь от того, что мы открываем газеты с такой новостью, уже огромен.



Личность девушки, которая подала иск, мы не знаем, но ей 22 года. Она была знакома с Депардье уже некоторое время. Она утверждает, что актёр домогался её дважды во время репетиций театральной пьесы.



БЕРТРАН ДЕ ЛАББЕ, агент Жерара Депардье: Я хорошо знаю Жерара, и это невозможно, об этом и подумать нельзя. Я не знаю, было это у него дома или где-то ещё, я знаю, что она просила у него совета, и он ей его дал, как он часто делает и с другими молодыми людьми, которые просят его помощи как актёра. Он очень внимательный и добрый.



Это обвинение в адрес Жерара Депардье поступило в тот момент, когда многие звёзды сталкиваются с подобной ситуацией и когда об этом стали говорить, благодаря движениям вроде #MeToo и #balancetonporc. Сам Жерар Депардье не высказывался. Он сейчас на съёмках во Франции и не собирается их прерывать.



Дата выхода в эфир 31 августа 2018 года.