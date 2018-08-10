The Wrap: на Сигала завели очередное дело о сексуальных домогательствах

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по обвинению звезды американских блокбастеров Стивена Сигала в сексуальных домогательствах, сообщает The Wrap со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в общей сложности о сексуальных домогательствах со стороны Сигала рассказали более десятка женщин.
Окружная прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по обвинению звезды американских блокбастеров Стивена Сигала в сексуальных домогательствах, сообщает The Wrap со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что дело оказалось в поле зрения прокуратуры в эту среду после выдвижения соответствующих обвинений.
Таким образом, в настоящее время американская прокуратура рассматривает два дела, обвиняемым в которых является Сигал. The Wrap добавляет, что расследование по делу Сигала ведётся с 2005 года.
Ранее, в январе этого года, бывшая американская актриса Регина Симонс и голландская модель Фавиола Дадис выступили с обвинениями в адрес актёра. Однако остаётся неизвестным, связано ли новое дело с Симонс или Дадис, или речь идёт о другой девушке.
В общей сложности о сексуальных домогательствах со стороны Сигала рассказали более десятка женщин. При этом Симонс обвинила Сигала в изнасиловании, которое, по её словам, произошло дома у актёра в Беверли-Хиллз в 1993 году.
При этом сам Стивен Сигал все обвинения отрицает, заявляя, что все девушки «лгали и им платили за то, чтобы они солгали» о нём «без единого доказательства и без единого свидетеля», пишет The Wrap.
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