Британская журналистка рассказала о лицемерии движения #MeToo

С 1980 года в британском городе Телфорд около тысячи детей могли подвергаться насилию, однако из-за риска развязывания расистских настроений эта история получила мало внимания британских СМИ, в отличие от движения #MeToo, в рамках которого женщины рассказывают о своих историях, связанных с сексуальными домогательствами. По мнению британской журналистки Джоанны Уильямс, это «говорит о лицемерии движения #MeToo», которое сосредотачивается только на личном опыте и перетягивает на себя всё возмущение общественности.

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на издание Sunday Mirror, с 1980 года в британском городе Телфорд около тысячи детей, среди которых самому младшему было 11 лет, могли подвергаться насилию, а полиции так и не удалось ликвидировать сеть педофилов. Местные власти не заводили дел на насильников азиатского происхождения, поскольку боялись показаться расистами.

По мнению британской журналистки Джоанны Уильямс, то, каким образом британские СМИ освещали эту историю, «говорит о лицемерии движения #MeToo». С октября прошлого года во всех новостях начали появляться истории женщин — в основном журналисток, кинозвёзд и политических деятелей, — столкнувшихся с сексуальными домогательствами. Уильямс тогда написала статью, в которой она говорила, что это движение отдаёт «нарциссизмом» и основано на личном опыте, на личных переживаниях женщин.

«Я также обратила внимание читателей на то, что, если объединять весь нежелательный опыт — от изнасилования до прикосновения к колену, — есть риск, что более тяжёлые преступления могут стать для всех чем-то обычным. Трудно принимать всерьёз сексуальное домогательство, когда его сравнивают с прикосновением к колену, которое произошло десять лет назад, — если произошло», — отмечает журналистка.

В ответ на критику со стороны журналистки многие женщины движения #MeToo заявили, что они рассказали свои истории для того, чтобы помочь высказаться тем, кто этого не может сделать из-за отсутствия необходимой платформы и финансовой безопасности. По их словам, #MeToo не движение знаменитостей, а стимул для более слабых женщин «разрушить стену молчания» вокруг сексуальных домогательств.

Однако ужасная история из Телфорда, где многие дети долгие годы подвергались насилию, получила «сравнительно небольшое» внимание СМИ. Как утверждает Уильямс, такие издания, как The Times и The Guardian, посвятили много страниц вопросу, касался или нет какой-нибудь политик колена какой-нибудь журналистки, но при этом о Телфорде не сказали почти ни слова.

По словам журналистки, есть немало причин, по которым эта история замалчивается. Во-первых, движение #MeToo — это в первую очередь «о себе» и его возглавляют эгоцентристы, которые любят рассказывать только свои истории. Во-вторых, Телфорд не Лондон — это место отличается от «мыльного пузыря», в котором находятся жители мегаполисов, обедающие в кафе и сидящие в Twitter. Богатые женщины движения #MeToo, по мнению Уильямс, не имеют представления о том, что такое Телфорд, и тем более о жителях, которые там живут. Жертвы из Телфорда — это дети из семей рабочего класса, и для многих в Лондоне они — «инопланетяне».

Движение #MeToo также перетянуло на себя всё «наше возмущение» по поводу непристойного поведения и нежеланных поцелуев, и на изнасилования детей «его уже не осталось». Кроме всего прочего, насильники из Телфорда были в основном мусульманами из Пакистана и Бангладеш. Комментаторов из среднего класса больше волнуют проявления расизма и исламофобии среди представителей рабочего класса, чем насилие над детьми. Это означает, что все дискуссии должны проходить через цензуру, сам вопрос должен обсуждаться с осторожностью, поскольку есть риск развязывания расистских настроений, которыми, как предполагается, охвачен рабочий класс.

Британская журналистка также считает, что движение #MeToo выставляет женщин в качестве невинных жертв, а мужчин — как повинных злодеев. Это, по её словам, плохо для мужчин, потому что из-за ложного обвинения они могут потерять репутацию и не смогут даже защититься. Но это ещё хуже для женщин. Они начинают считать себя жертвами, которым повсюду угрожают. «Как они могут предъявлять прочные и убедительные аргументы в пользу более высокой зарплаты, если в то же время они показывают себя слабыми и уязвимыми?» — спрашивает Уильямс.

Во время сексуальной революции женщины боролись за право пользоваться своей сексуальностью так же, как и мужчины. Кажется, что сегодняшние феминистки выступают за возврат старых ограничений, против которых боролись более ранние представители движения. #MeToo сталкивает мужчин и женщин, заложников «битвы полов». «Я считаю, что большинство мужчин и женщин больше счастливы тогда, когда работают вместе, состоят в партнёрских отношениях, чем когда враждуют», — отмечает британская журналистка Джоанн Уильямс.