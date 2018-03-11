Newsweek: в Миннесоте уже 30 лет действует закон, позволяющий щупать посторонних за ягодицы

Власти штата Миннесота пытаются в настоящее время устранить лазейку в местном законодательстве, которая позволяла «щупать незнакомых людей за ягодицы без их согласия», сообщает Newsweek. Причём, как отмечает издание, этот закон действует в штате уже 30 лет.
Штат Миннесота пытается закрыть лазейку в своём законодательстве против домогательств, сообщает Newsweek. Согласно этому действующему уже 30 лет закону, в штате можно было «щупать незнакомых людей за ягодицы без их согласия». Возможно это было в том случае, если на людях была одежда.
В сенате штата Миннесота согласились убрать пункт, в котором давалось добро на «преднамеренное прикосновение к одежде, прикрывающей непосредственно область ягодиц».
Пока, как отмечает издание, неясно, как и почему это странное положение было включено в закон, принятый ещё в 1988 году. Сенаторы штата Джон Марти и Кэролин Лэйн, которые были соавторами этого документа, полагают, что этот пункт мог появиться в документе из-за нежелания тренеров по американскому футболу оказаться среди правонарушителей за то, что они ободряюще хлопают игроков по попе. Такое поведение правоохранительные органы в настоящий момент квалифицируют как «тренерское исключение».
Многие и не подозревали о существовании этой лазейки в законодательстве штата до тех пор, пока одна женщина не подверглась нападению сексуального характера. Согласно изданию Forum News Service, в ноябре прошлого года, когда эта женщина в одном из местных фитнес-центров стояла с ребёнком на руках, к ней сзади подошёл мужчина и пощупал за ягодицы.
Когда женщина обратилась в полицию, она была шокирована, узнав, что в Миннесоте такое поведение мужчины законно, более того, этот человек в тот же день проделал подобное ещё с четырьмя женщинами.
Мужчину в итоге всё же арестовали, обвинив в нарушении общественного порядка, но произошло это по той причине, что он, чтобы «пощупать женщину», вошёл в женскую раздевалку.
Как отмечает Newsweek, после того как лазейку из местного закона удалят, любого человека, уличённого в противоправном прикосновении к ягодицам другого человека, будут штрафовать на $3 тыс., а также наказывать тюремным заключением сроком до одного года.
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