CNN: став российским дипломатом, Стивен Сигал вышел из образа крутого парня

В нынешней ситуации для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном нужен настоящий герой боевиков, и МИД России нашёл как раз такого человека — Стивена Сигала, передаёт CNN. Однако, как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, даже несмотря на то, что Сигал не только дружит с Владимиром Путиным, но и однажды вместе с Александром Лукашенко попробовал белорусскую морковь, приняв на себя такую роль, он «несколько выбился из образа».

Кремль назначил нового представителя для работы над отношениями с США. Учитывая всё, что сейчас происходит, для этого поста может потребоваться герой боевиков. И, как нам сообщает Мэтью Чанс, Москва его нашла.

Быть может, именно за умеренное применение чрезмерного насилия Стивен Сигал так полюбился российским властям. Его роли в фильмах, как, например, в этой ленте о русском бандите, которая называется «Руслан» (англ. Driven to Kill. — ИноТВ), обеспечили ему популярность.

РУСЛАН ДРАЧЕВ, персонаж фильма «Руслан» (в исполнении Стивена Сигала): Идиот! Дурак! П*******!

Однако кажется, что в более поздней, странной роли дипломата, актёр несколько вышел из образа. Но дружба между Сигалом и реальным крутым парнем из России — президентом Владимиром Путиным — продолжается уже долгое время. Российский лидер, сам обладатель чёрного пояса по дзюдо, вручил в 2016 году американскому бойцу паспорт, о котором Сигал, по словам российских чиновников, упорно просил.

Сигал также открыто поддерживает российскую политику, в частности, аннексию Крыма у Украины. В 2014 году он даже выступил там на сцене в рамках благотворительного концерта, во время которого он намекнул, что может сыграть роль дипломата.

СТИВЕН СИГАЛ, спецпредставитель России в США: Я очень хочу свести Америку и Россию вместе, я всегда этого хотел. А музыка — это язык богов. Это единственный язык, который понимают все люди, и это единственный язык, который сводит людей.

Он и сам сошёлся с авторитарными лидерами стран бывшего Советского Союза, что, судя по всему, стало для него своего рода хобби. Несколько лет назад его, поедающего морковку, засняли вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого называют последним диктатором Европы. Кроме того, он отдыхал вместе с Рамзаном Кадыровым, прокремлёвским лидером Чечни, которого группы по защите прав человека обвиняют в ужасном насилии.

Сигал занимался налаживанием контактов между США и Россией ещё в 2013 году. По его словам, он сыграл роль в приглашении делегации конгресса США в Россию после теракта на Бостонском марафоне, осуществлённого братьями-чеченцами.

СТИВЕН СИГАЛ: Я попросил их об этой встрече, и я знал об этой встрече раньше них. Это правда.

МИД России сравнил новую роль Сигала с тем, чем занимается посол доброй воли ООН, добавив, что превратившийся в актёра, а затем и в дипломата мастер боевых искусств не получает никакого материального вознаграждения за свою деятельность.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 августа 2018 года.