Independent: посвистывание вслед женщине во Франции приравняли к оскорбительному флирту и грозят ощутимым штрафом

Французские парламентарии обсуждают новый закон о сексуальных домогательствах, в рамках которого предусмотрен штраф в размере €750 за свист вслед женщине или за комментарии сексуального характера, сообщает The Independent. Впрочем, как отличить оскорбление от флирта, чиновники не поясняют.

Во Франции обсуждают законопроект о сексуальных домогательствах, в рамках которого планируется штрафовать мужчин за то, что они свистят вслед женщинам или отпускают в их адрес комментарии сексуального содержания, сообщает The Independent. При этом сумма штрафа, которым злоумышленник может поплатиться, достигает €750.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, цель этого закона состоит в том, чтобы «женщины не боялись выходить на улицу». Когда же французского министра по равенству полов Марлен Шиаппа попросили уточнить, где пролегает граница между флиртом и оскорблением, она заявила, что всем понятно, когда люди начинают чувствовать себя ущемлёнными, оскорблёнными или не в безопасности.

Однако ключевым вопросом нового законопроекта стал пункт о так называемой презумпции несогласия: предлагалось считать, что если у совершеннолетнего были сексуальные отношения с несовершеннолетним младше 15 лет, то автоматически это происходило без согласия последнего. Но эту меру нижняя палата парламента в итоге так и не приняла.

Вместо этого там одобрили положение, в соответствии с которым подобные сексуальные отношения будут считаться изнасилованием, если «жертва не имеет способности дать своё согласие». В таких случаях срок тюремного заключения может достигать 20 лет.

Но защитники прав женщин, которые призывали к более строгому закону, негативно отреагировали на результаты голосования. Они опасаются, что теперь судьи будут скорее классифицировать подобные преступления как сексуальные домогательства, а не изнасилование, а за это наказание вдвое меньше — до 10 лет тюрьмы, пишет The Independent.