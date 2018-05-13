Mirror: победу на Евровидении Израилю принесла «куриная песня» о правах женщин

Музыкальный конкурс Евровидение в этом году выиграла израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Несмотря на несерьёзность исполнения в этой композиции содержится «мощный сигнал», связанный c движением #MeToo, выступающим против сексуальных домогательств и насилия, пишет Daily Mirror.

Первое место на прошедшем в Лиссабоне конкурсе Евровидение заняла 24-летняя израильская исполнительница Нетта Барзилай. Несмотря на то, что в её песне Toy (Игрушка. — ИноТВ) присуствует куриное кудахтание и танцы, в ней скрыт «мощный сигнал», имеющий прямое отношение к правам женщин, утверждает Daily Mirror.

Авторы Toy Дорон Медали и Став Бегер уже дважды писали музыкальные произведения для израильских конкурсантов Евровидения. В первую очередь их песня посвящена расширению возможностей женщин, хотя её слова можно отнести к любому полу, считает британское издание.

Композитор Дорон признавался, что на написание Toy его вдохновило движение #MeToo, выступающее против сексуальных домогательств и насилия. Сама исполнительница заявила: «Эта песня содержит в себе важное сообщение — пробуждение женской силы и социальной справедливости, обёрнутое в цветастую, радостную форму».

В тексте композиции содержатся несколько отсылок на фильм «Чудо-женщина». Лирическая героиня заявляет: «этой Барби есть, что сказать», после чего обещает «приструнить глупого мальчишку», отмечает издание.

«Посмотри на меня, я — прекрасное создание», — поёт Нетта, кудахтая. Однако это подражание курице должно восприниматься не как шутка, а призыв оставить певицу в покое, полагает Daily Mirror.

«Эти звуки должны пародировать голоса трусов. Тех, кто ведёт себя не так, как он или она чувствуют, и обращаются с тобой как с игрушкой», — пояснила певица.

В настоящий момент ролик с исполнением Toy пользуется международной популярностью на сайте YouTube, обращает внимание Daily Mirror.