NYT: французы теряют веру в Макрона — при нём хорошо живётся лишь богачам

За полтора года президент Франции Эммануэль Макрон успел растерять весь кредит доверия, полученный от французов, пишет The New York Times. Как отмечает газета, из-за непопулярных реформ, стагнации в экономике и «высокомерия» французского лидера, рядовые граждане начинают склоняться к мысли, что действия Макрона идут исключительно на пользу богатой части населения.

Торговцы сыром и дынями, пенсионеры, пропускающие свой утренний стаканчик, продавец оливок, домохозяйки, пьющие кофе, и мэр деревни, поглощённый разбором неоплаченных счетов — все они согласны с тем, что президент их страны Эммануэль Макрон их подвёл, пишет The New York Times.

«О, это очень хорошее правительство! — восклицает продавец оливок Фернан Азо из небольшого городка Сивре в центральной Франции. — Очень хорошее правительство для богатых, которые выставляют бедняков на улицу! Для тех, кто действительно работает, это правительство не очень хорошее».

В этом городе, где раньше в основном поддерживали социалистов, на этот раз решили сделать ставку на бывшего «банкира-вундеркинда». Не имея никакого отношения к «старым» партиям, почти полтора года назад Макрон в возрасте 39 лет взорвал косную французскую политическую арену, пообещав вытащить страну из затянувшейся стагнации в экономике.

Хотя французы и были готовы дать тогда мало кому известному Макрону шанс проявить себя, выделенное ему время, судя по всему, уже на исходе. Макрон приелся французам, причём не только в этом сельском крае и окрестностях близлежащего Пуатье. От деревень до старинных городов из белого известняка, на подсолнечных полях и в мегаполисах, мнение о Макроне примерно одинаковое — отрицательное.

Если верить недавним опросам, то рейтинг Макрона рухнул так сильно, что даже превзошёл по своему падению показатели его незадачливого предшественника социалиста Франсуа Олланда. Согласно недавно опубликованным данным, деятельность Макрона одобряют только 19% французов, в то время как 60% избирателей относятся к достижениям его срока «отрицательно».

В Сивре и его окрестностях — как и везде — французы стали относится к Макрону гораздо хуже. «Сначала я думала: «Да, он молод и энергичен, — вспоминает официантка Анаис Бонетат. — Но сейчас я вижу, что он просто поступает по-своему, даже не интересуясь нашим мнением».

При этом Макрона уважают на мировой арене, где он позиционирует себя в качестве «незаменимой альтернативы невежественному популизму». «Однако у себя в стране юный президент, окрещённый СМИ и помощниками царём богов «Юпитером», — частично благодаря трепету перед его самоуверенностью, частично благодаря его молниеносному взлёту, — пал очень быстро и очень глубоко», — считает газета.

Его падение может таить в себе более значительную опасность для либеральной демократии в Европе, так как французский лидер с его проевропейской политикой позиционирует себя как полюс, противостоящий националистическим силам, раздирающим Европейский союз.

Крайне правая партия «Национальное объединение», ранее известная как «Национальный фронт», ждёт своего часа, учитывая, что она занимает в опросах второе место после движения Макрона. «Я опасаюсь, что радикалы воспользуются этой ситуацией», — признался мэр городка Сен-Морис-ла-Клуер Мишель Пен.

Кроме того, произошедшая этим летом серия мини-скандалов также не поспособствовала росту популярности Макрона, однако проблема заключается не только в его образе — она куда более предметна.

Складывается такое ощущение, что прорыночные экспресс-реформы Макрона, в частности реформа трудового кодекса, серьёзное снижение налога на роскошь и ликвидация привилегированного статуса железнодорожных рабочих, не пошли на пользу обычным французам.

Французы, которые не принадлежат к элите, жалуются, что Макрон делает Францию «более капиталистической» страной, забыв о принципах равенства и братства ради благосостояния богачей.

Кроме того, несмотря на идущие уже полтора года реформы, уровень безработицы едва сдвинулся с места, находясь сейчас в районе 9%. При этом экономика растёт скромными темпами — около 1,7% в год.

«Люди больше не считают, что он привнёс что-то новое на свой пост, — отметил сотрудник французского Института изучения общественного мнения Фредерик Даби. — И общество стало крайне требовательным. Его реформы считают несправедливыми. Люди думают, что большинство от них не получает пользу».

Защитники Макрона, однако, указывают на то, что французский президент смотрит на перспективу, и какие-либо выводы делать ещё рано.

«Мы не говорили, что изменим страну за полтора года, — заявил представитель движения Макрона «Республика идёт вперёд» Станислас Герини. — Если мы действительно хотим до оснований изменить нашу страну, то для основательных реформ потребуется время».

Он также указал на «слабые намёки» на то, что программа Макрона начинает приносить свои плоды: на производственные практики начало записываться на 40% больше молодёжи, в суды по трудовым вопросам поступает на 15% меньше дел, чем раньше, а в программы по подготовке кадров было вложено €15 млрд.

Тем не менее многие считают, что всё бремя по развитию экономики легло на более бедную часть стареющего населения. «У Макрона не выходит, и его фора подошла к концу, — отметил Пен. — Результатов просто нет. Нет никаких улучшений в плане уровня безработицы. Реиндустриализация Франции не взлетает».

Постоянные жалобы на французского лидера — о том, что он высокомерен, не слушает бедняков, что он деспот, а его политика идёт на благо в основном богачам — накладываются друг на друга.

«Когда у тебя и так неблагоприятное мнение о политике, его подтверждает любая мелочь. Складывается плохая атмосфера», — сообщил член Национального собрания Франции Жан-Мишель Клемен.

«Как по мне, он всё дальше и дальше уходит от народа, — считает бывший работник телефонной компании Жан-Мари Пенье. — Я знают многих людей, которые сожалеют, что проголосовали за него».

Среди этих людей — директор музыкальной школы в Монморийоне Бернар Бланше. «В нём есть дух роялизма», — считает он. Однажды в интервью Макрон сказал, что французы скучают по королю — забыв добавить, что они же его и казнили.

«С ним нельзя не согласиться, — подытожил Бланше. — Ясно одно: за него я голосовать второй раз не пойду».